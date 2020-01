Robert Abela volgt Joseph Muscat op als minister-president van Malta. Muscat moest opstappen nadat een moord op een journalist in 2017 uiteindelijk leidde tot een politieke en juridische crisis in het land.

Abela zit pas sinds dat jaar in het parlement. Hij is de zoon van oud-president George Abela, die tussen 2009 en 2014 en ambt bekleedde.

Malta hoopt onder hem een punt te zetten achter een controversiële periode. Een reeks onthullingen over de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia zorgde voor enorme ophef in het land. De journalist publiceerde veel over corruptie onder de elite van Malta, onder wie voormalig premier Muscat, en werd geliquideerd met een autobom.

Muscat heeft altijd gezegd dat "sommige keuzes beter gemaakt konden worden". Behalve hem vertrokken eind 2019 ook twee kabinetsleden en zijn stafchef.