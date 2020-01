De Australische premier Scott Morrison heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een voorstel voor een onderzoek aangekondigd naar hoe zijn regering de bosbranden heeft aangepakt. Ook maakte hij excuses. "Er zijn dingen op een bepaalde manier gegaan die ik nu heel anders zou doen."

Morrison ligt in zijn eigen land onder vuur. Hij ging ondanks de hevige bosbranden alsnog op vakantie naar Hawaï en de lokale bevolking verwijt hem van te laat en halfslachtig ingrijpen.

De bosbranden in Australië woeden al bijna drie maanden lang. In die tijd kwamen 28 mensen om het leven, brandde een gebied ter grootte van Zuid-Korea (zo'n 10 miljoen hectare) af en stierven honderden miljoenen dieren. Zaterdag stierf een brandweerman doordat een brandende boom boven op hem viel.

De Australische premier Scott Morrison ziet de schade van de bosbranden met eigen ogen. Een pand is door de bosbranden volledig in de as gelegd. (Foto: Reuters)

'Kijken hoe we CO2-uitstoot kunnen verminderen'

In gesprek met de Australische omroep ABC vertelde Morrison dat een evaluatie van de brandbestrijding "noodzakelijk" is. Volgens de premier moet dat in overleg met getroffen staten zoals Victoria en New South Wales gebeuren.

In hetzelfde interview bleef hij achter de standpunten van de regering ten opzichte van klimaatverandering staan, namelijk dat het "gedeeltelijk" de oorzaak is van de bosbranden. Zijn regering wil gaan kijken hoe Australië de CO2-uitstoot kan verminderen.

Ten minste 155 grote branden woeden nog in Victoria en New South Wales, de zwaarst getroffen regio's van Australië. Zeker tweeduizend huizen gingen daar in vlammen op. Een derde van alle vlammenzeeën is nog niet onder controle, maar volgens de brandweer hoeven inwoners nog niet geëvacueerd te worden.

Na het weekend geldt opnieuw een droge en warme weersvoorspelling in de regio. Meteorologen verwachten dat dan het vuur weer verder zal aanwakkeren.