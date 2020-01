In Libië is in de nacht van zaterdag op zondag een uiterst gevoelige wapenstilstand van start gegaan. Deskundigen vermoeden dat de overeenkomst niet lang stand houdt door de precaire situatie in het land. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil het staakt-het-vuren aangrijpen om in Berlijn nieuwe vredesbesprekingen te starten. Eerdere conferenties liepen op niets uit.

Bij nieuwe besprekingen ziet Merkel een grote rol weggelegd voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Waar Erdogan de door de VN gesteunde Libische regering van premier Fayez Al Sarraj helpt, staat Rusland achter het Libische nationale leger (LNA) van generaal Khalifa Haftar.

Afgevaardigden van de Turkse en Russische regering waren al belangrijk om tot een staakt-het-vuren te komen, door op de vechtende partijen in te praten. Zaterdagavond ging het LNA als laatste akkoord, "maar als Sarraj de wapenstilstand niet respecteert slaan wij ongenadig hard terug", aldus een woordvoerder.

De premier heeft meermaals gezegd alleen in een wapenstilstand te geloven als de troepen van Haftar zich terugtrekken. Die kans lijkt nihil.

'Russische milities' helpen Haftar, Turkije ondersteunt Al Sarraj

Ankara gaf 2 januari het bevel om troepen en militaire experts naar de Libische hoofdstad Tripoli te sturen, om de stad uit de handen van generaal Haftar te houden. De krijgsheer probeert al maandenlang de stad te veroveren om het land onder zijn bewind te verenigen. Met zijn offensief heeft Haftar al het grootste deel van Libië veroverd.

Dat zou hij hebben gedaan met de hulp van Russische milities. Poetin besprak zaterdag dat nieuws tijdens een persconferentie en zei dat "in elke oorlog huurlingen meedoen". De troepen representeren niet de Russische staat en worden niet door ons (Rusland, red.) betaald, aldus Poetin.

In het land wordt gestreden om de macht sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. Zowel Haftar als Al Sarraj kan rekenen op steun van meerdere buitenlandse mogendheden.