Een enorme winterstorm die over de Verenigde Staten trekt heeft in Texas, Missouri, Louisiana, Arkansas, Oklahoma en Alabama voor zeker tien doden gezorgd. Meer dan 1.500 vluchten zijn geannuleerd en zo'n driehonderdduizend huishoudens zitten zonder stroom.

In zowel noordelijke als zuidelijke staten vielen hagelstenen ter grootte van golfballen. De hagelbuien gingen gepaard met orkaanachtige windsnelheden en tenminste 10 centimeter sneeuw.



De komende dagen wordt er nog meer sneeuw en kou verwacht. Meteorologen verwachten dat dan het echte gevaar loert. "Deze nachten krijgen meerdere plaatsen te maken met centimeters dikke ijslagen op de weg", zegt weerman Bob Oravec in gesprek met persbureau Reuters.

'Voor 18 miljoen inwoners geldt gevaar op tornado's'

Bijna 18 miljoen inwoners van Arkansas, Texas, Oklahoma en Louisiana moeten de komende dagen rekening houden met tornadogevaar. Ook is er een reële kans op overstromingen, aldus weerstation NWS.

De Amerikaanse staat Louisiana lijkt vooralsnog het ergste getroffen door het natuurgeweld. In het noordwesten kwamen twee personen om het leven toen hagelstormen hun woonwagen verwoestten. Elders in de staat viel een boom dwars door het dak van een woning, waardoor de bewoner om het leven kwam.

Auto-ongelukken in Texas en Oklahoma zorgden voor zeker vier dodelijke slachtoffers. Bestuurders hadden de macht over het stuur verloren in de barre weersomstandigheden.