Rechters, advocaten en burgers uit Polen en zo'n twintig andere Europese landen lopen zaterdag in Warschau een stille tocht tegen verdere uitholling van de rechtsstaat door de nationalistische regering. Ook een aantal Nederlandse rechters loopt mee.

De Nederlandse Raad voor de Rechtstaat meldt dat een aantal Nederlandse rechters gehoor heeft gegeven aan een oproep van de Poolse rechtersvereniging om met de mars mee te lopen.

De stille tocht loopt zaterdag van het Hoge Gerechtshof in Warschau naar de Poolse Tweede Kamer. Rechters en advocaten zullen hun toga's dragen als symbool van hun "toewijding aan de wet en de maatschappijen van Europa".

De rechters demonstreren tegen de hervormingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd door de nationalistische regeringspartij PiS (Recht & Rechtvaardigheid) en volgens critici ontworpen zijn om dissidente rechters de mond te snoeren.

Nieuw wetsvoorstel straft rechters voor 'politieke activiteiten'

De meest recente zorg van de rechters en advocaten is een wetsvoorstel dat in december is aangenomen in het lagerhuis en binnenkort behandeld wordt in de Poolse senaat.

Met de nieuwe wet kunnen rechters gestraft worden voor het ondernemen van "politieke activiteiten", zoals lidmaatschap van ngo's. Hiervoor kunnen ze een boete, salarisvermindering of ontslag krijgen.

De Poolse rechtersvereniging omschrijft de huidige uitdagingen waar de rechtstaat voor staat als de grootste "sinds 1989", het jaar dat Polen het Sovjet-juk van zich afschudde en vraagt haar Europese collega's om samen met hen op te staan voor de rechtstaat.