Iran heeft toegegeven dat het land het Oekraïense vliegtuig dat woensdag vlakbij Teheran is neergestort, heeft neergehaald. Dat blijkt uit een verklaring van het Iraanse leger op de staatstelevisie. Het toestel zou door een menselijke fout per ongeluk neergeschoten zijn. President Hassan Rouhani heeft zijn excuses aangeboden.

Eerder beweerde Iran nog dat de crash was veroorzaakt door een technisch mankement aan het vliegtuig.

Het vliegtuig zou na het opstijgen van het vliegveld van Teheran een scherpe bocht hebben gemaakt richting een militaire basis van de Iraanse Revolutionaire Garde, waarna waarschijnlijk per ongeluk het luchtafweergeschut in werking is gesteld, blijkt uit een voorlopig onderzoek van het Iraanse leger.

De Iraanse president Hassan Rouhani zegt in een tweet dat de Islamitische Republiek Iran deze "desastreuze fout enorm betreurt" en dat zijn "gedachten en gebeden bij de rouwende families" zijn. Hij voegt in een andere tweet toe dat het onderzoek naar de toedracht nog verder zal gaan.

De Boeing 737-800 Ukraine International vertrok uit Teheran op het moment dat Iran enkele uren eerder een vergeldingsactie op Amerikaanse belangen in Irak had uitgevoerd. Iran hield rekening met een mogelijke tegenaanval door de VS.

'Menselijke fout gemaakt dankzij crisis door Amerikaans avonturisme'

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zegt in een tweet dat de menselijke fout is gemaakt "tijdens een crisis die is veroorzaakt door Amerikaans avonturisme". Het incident gebeurde enkele uren nadat Iran twee Iraakse legerbases had beschoten waar Amerikaanse soldaten zijn gelegerd, als wraak op de dodelijke Amerikaanse droneaanval op generaal Qassem Soleimani.

Javad Zarif noemt het een trieste dag en biedt net als president Rouhani zijn excuses aan. "Onze oprechte spijt, verontschuldigingen en condoleances aan onze mensen, aan de families van de slachtoffers en aan alle betrokken landen."

Canada wil transparantie, Canadees dodental bijgesteld

De regering van Canada riep zaterdag op voor een uitgebreid onderzoek en waarschuwt Iran dat de wereld toekijkt. "De internationale gemeenschap wil transparantie", aldus de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Francois-Philippe Champagne vrijdag tijdens een persconferentie.

De minister stelde ook het aantal Canadese slachtoffers bij dat tijdens de ramp is omgekomen. Canada gaat er nu van uit dat er 57 mensen uit Canada om het leven zijn gekomen in plaats van de eerder gemelde 63. "De situatie is veranderlijk", zo verklaarde Champagne de bijstelling.

Iran heeft vrijdag op de staatstelevisie de zwarte doos getoond van het Oekraïense vliegtuig. Ze gaan zelf de gegevens downloaden en onderzoeken en zeggen daar zo'n maand of twee voor nodig te hebben. Als het technisch niet lukt omdat de zwarte doos teveel is beschadigd, dan zal Teheran hulp zoeken in het buitenland, aldus Ali Abedzadeh, het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit.

MIVD: 'Oekraïens toestel waarschijnlijk neergehaald door luchtafweer Iran'

Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in de nacht van dinsdag op woensdag neer nabij de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle 176 inzittenden, onder wie Iraniërs, Canadezen en Afghanen, kwamen daarbij om het leven.

Verschillende westerse inlichtingendiensten, waaronder die van Nederland, achtten het al waarschijnlijk dat het in Iran neergestorte Oekraïense passagiersvliegtuig door Iraanse luchtafweer is neergehaald. De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) deed deze uitspraak op basis van eigen informatie. Abedzadeh van de Iraanse luchtvaartautoriteit ontkende dit vrijdag nog.