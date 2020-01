De sultan van Oman, Qaboos bin Said Al Said, is zaterdag overleden. Dat melden de staatstelevisie en het staatspersbureau van Oman. Het staatshoofd dat bijna 50 jaar lang op de troon zat, is 79 jaar geworden.

Sultan Qaboos leidde het sultanaat aan de zuidoostkust van het Arabisch schiereiland sinds 1970 toen hij de macht overnam van zijn vader Saíd idb Taimur. Deze staatsgreep zonder bloedvergieten deed hij met hulp van Britse militairen, de voormalige kolonisatoren van Oman.

Qaboos heeft geen kinderen en hij heeft publiekelijk geen opvolger aangewezen. Volgens de wet moet de regerende familie binnen drie dagen een opvolger kiezen. Als de familie er niet uitkomt, zal er een verzegelde brief van de overleden sultan worden geopend door een commissie van militairen, veiligheidsofficieren, hooggeregshof-rechters en de hoofden van de twee wetgevende raden.

Oman is een absolute monarchie, de sultan vaardigt alle wetten uit De sultan wordt geadviseerd door de zogenaamde Majlis: wetgevende raden. In Oman zijn die verdeeld in twee kamers, de lagere Adviesgevende Raad en de hogere Staatsraad.

Een rouwperiode van drie dagen is ingegaan