De sultan van Oman, Qaboos bin Said Al Said, is zaterdag overleden. Dat melden de staatstelevisie en het staatspersbureau van Oman. Het staatshoofd dat bijna 50 jaar lang op de troon zat, is 79 jaar geworden. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

Een rouwperiode van drie dagen is ingegaan. In die tijd moet een opvolger gezocht worden.

Qaboos is gescheiden en heeft geen kinderen, ook heeft hij publiekelijk geen opvolger aangewezen. Volgens de wet moet de koninklijke familie Al Said binnen drie dagen een opvolger kiezen. Als de familie er niet uitkomt, zal een verzegelde brief van de overleden sultan worden geopend door een commissie van militairen, veiligheidsofficieren, hooggeregshof-rechters en de hoofden van de twee advies gevende raden.

Oman is een absolute monarchie, de sultan vaardigt alle wetten uit De sultan wordt geadviseerd door de zogenaamde Majlis: wetgevende raden. In Oman zijn die verdeeld in twee kamers, de lagere Adviesgevende Raad en de hogere Staatsraad.

Volgens Oman-deskundigen maken de drie neven van de overleden sultan de meeste kans: Assad, Shihab en Haitham bin Tariq al-Said. De Al Said-familie regeert al sinds 1744 over Oman.

Absolute monarchie met steun uit het Westen

Sultan Qaboos leidde het sultanaat aan de zuidoostkust van het Arabisch schiereiland sinds 1970 toen hij de macht overnam van zijn vader Saíd idb Taimur. Deze staatsgreep zonder bloedvergieten deed hij met hulp van Britse militairen, de voormalige kolonisatoren van Oman.

In de 49 jaar dat Qaboos op de troon zat, heeft hij het land gemoderniseerd. Oman veranderde onder zijn bewind van een arm land met tribale twisten tot een rijk land dat een diplomatieke spil vormt tussen het Westen en het Midden-Oosten.

De laatste jaren ging het slecht met de gezondheid van Qaboos. Begin december vorig jaar is de sultan in België nog medisch behandeld in België.