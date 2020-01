De sultan van Oman, Qaboos Bin Said Al Said, is vrijdag overleden. Dat melden de staatstelevisie en het staatspersbureau van Oman. Het staatshoofd, dat bijna vijftig jaar lang op de troon zat, is 79 jaar geworden.

Zijn neef Haitham Bin Tariq Al Said is door de staatstelevisie aangekondigd als opvolger.

De sultan was een van de langst regerende leiders van het Midden-Oosten. Hij wist zijn land neutraal te houden ten midden van een legio aan regionale conflicten.

Dankzij die neutraliteit groeide Oman uit tot een diplomatieke spil tussen het Westen en het Midden-Oosten. Door Oman bemiddelde onderhandelingen leidden bijvoorbeeld tot het vrijlaten van Amerikaanse gijzelaars uit Iran en Jemen. Het land onderhoudt warme banden met zowel de VS als Iran.

Ook bleef Oman neutraal in de crisis waarbij Bahrain, Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in 2017 de diplomatieke banden met Qatar opzeiden.

Familie is sinds 1744 aan de macht

In 1970 nam sultan Qaboos de macht over van zijn vader Said Bin Taimur. Deze staatsgreep voerde hij uit met hulp van Britse militairen, de voormalige kolonisatoren van Oman, en verliep zonder bloedvergieten.

In de 49 jaar dat Qaboos op de troon zat, heeft hij het land gemoderniseerd. Oman veranderde onder zijn bewind van arm land vol tribale twisten tot een rijk land dat dankzij zijn neutraliteit een belangrijke diplomatieke rol in de regio aannam.

De laatste jaren ging het slecht met de gezondheid van Qaboos. Begin december vorig jaar is de sultan nog medisch behandeld in België.

Oman is een absolute monarchie. Ondanks de belangrijke diplomatieke rol die het land in de regio heeft ingenomen, schrijft Amnesty International dat de vrijheid van meningsuiting in het land onder druk staat. Activisten en critici van de overheid worden op willekeurige basis gearresteerd en vastgehouden.