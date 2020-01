De Belgische politie heeft vrijdagavond in het water bij Antwerpen het lichaam van de vermiste Nederlander Max Meijer (23) gevonden, bevestigt een woordvoerder van het parket van Antwerpen na berichtgeving van de Belgische krant HLN. Het parket heeft momenteel geen reden om van een misdrijf uit te gaan.

Het lichaam van Meijer werd gevonden in het water van de Royerssluis. Het is nog niet bekend hoe hij is overleden maar er zijn geen aanwijzingen dat Meijer om het leven is gebracht. Het parket heeft een arts aangesteld om een autopsie uit te voeren op het lichaam.

Meijer was sinds 8 december vermist. Hij was op stap geweest met een vriend. Na samen gegeten te hebben, zijn de twee opgesplitst. Op camerabeelden was Meijer te zien terwijl hij in zijn eentje ging wandelen. Hij verscheen voor het laatst op beeld rond 5.45 uur.

Meijer is afkomstig uit het Noord-Brabantse Ossendrecht. Zijn familie en vrienden hadden eerder al folders uitgedeeld en de politie in Antwerpen had al zoektochten georganiseerd. Zoektochten in het water werden uitgesteld vanwege de stroming. Dit was volgens de Belgische politie "zoeken naar een speld in een hooiberg".