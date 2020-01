Het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) heeft vrijdag een nieuw advies uitgebracht voor vluchten boven Iran. Daarin staat dat vliegtuigen op een minimale hoogte van 7.620 meter over het land moeten vliegen. Aanleiding hiervoor is de vliegtuigcrash in Iran.

Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Nederland melden op basis van inlichtingen dat het waarschijnlijk is dat de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines door Iraans luchtafweer is neergehaald. Iran ontkent dit en zegt zaterdag de oorzaak aan te kondigen.

Sinds woensdag hebben KLM en andere vliegtuigmaatschappijen bekendgemaakt niet meer over Iran en Irak te vliegen. Dit was in eerste instantie vanwege de toegenomen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, niet vanwege het ongeval.

De Iraniërs voerden in de nacht van dinsdag op woensdag een vergeldingsactie uit. Twee legerbases waar Amerikaanse militairen verbleven werden aangevallen, omdat de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood.

Bij de vliegtuigcrash bij de Iraanse hoofdstad Teheran kwamen alle 167 inzittenden om het leven. De meeste slachtoffers kwamen uit Iran en Canada. Iran heeft tegen alle betrokken landen gezegd dat ze vertegenwoordigers kunnen sturen.

Inmiddels zijn onderzoekers uit Oekraïne aan het werk in Iran. Zij hebben toegang gekregen tot wrakstukken van het neergestorte vliegtuig en de twee zwarte dozen. Waar de zwarte dozen worden onderzocht, wordt nog in overleg met Iran besloten.