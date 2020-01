Turkije en Rusland hebben een wapenstilstand voor de Syrische regio Idlib afgesproken, meldt het Turkse ministerie van Defensie vrijdag. Het staakt-het-vuren gaat zondag om middernacht in.

De aankondiging komt een dag na de uitspraken van een Russische regeringsmedewerker die zei dat diezelfde dag nog een wapenstilstand van kracht zou worden.

De Syrische president Bashar Al Assad begon halverwege december met nieuwe aanvallen op diverse doelen in Idlib, het laatste gebied dat in handen is van rebellen. Al Assad wordt gesteund door Rusland. Diverse groepen rebellen krijgen juist steun van Turkije.

Door de opleving van het geweld zijn honderdduizenden burgers de regio ontvlucht. Velen van hen zijn naar het noorden getrokken, richting de grens met Turkije. De wapenstilstand moet voorkomen dat er nieuwe vluchtelingenstormen ontstaan, aldus de Turkse autoriteiten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft meermaals gezegd dat zijn land niet meer vluchtelingen kan opvangen. Sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn bijna 5,6 miljoen Syriërs het land ontvlucht. Het merendeel, zo'n 3,6 miljoen personen, wordt opgevangen door Turkije.