Premier Daniel Edwards van de Australische deelstaat Victoria heeft vrijdag bijna een kwart miljoen inwoners opgeroepen te vluchten voor de aanhoudende bosbranden.

Autoriteiten in de deelstaat hebben naar 240.000 inwoners een noodmelding gestuurd met daarin de oproep om het gebied te verlaten. Ook in sommige delen van de deelstaat New South Wales werden mensen opgeroepen om te vertrekken. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het daar gaat.

De afgelopen dagen daalde de temperatuur in Australië iets en op sommige plekken in de getroffen regio valt regen. Bovendien worden in de volgende week gunstigere weersomstandigheden verwacht. Toch duurt het waarschijnlijk nog weken voordat de bosbranden voorbij zijn, waarschuwt premier Edwards.

De verwachting is dat de temperatuur in Victoria vrijdag weer boven de 40 graden uitkomt. Volgens Edwards zijn de komende uren daarom extreem uitdagend.

De Australische premier Scott Morrison maakte vrijdag tijdens een persconferentie bekend zestienhonderd extra reservisten in te zetten om de bosbranden te bestrijden en bij de evacuaties te helpen. Door de stijgende temperaturen en wisselvallige windvlagen ontstaan gevaarlijke situaties.

45 Duizenden betogers in Sydney uiten zorgen over verwoestende bosbranden

Klimaatprotesten in meerdere steden

In meerdere Australische steden wordt vrijdag geprotesteerd tegen de Australische regering. In Sydney gingen duizenden mensen de straat op. Demonstranten vinden dat de regering meer moet doen tegen klimaatverandering.

Ook in het Verenigd Koninkrijk werd vrijdag geprotesteerd. In Londen gingen mensen de straat op om zich uit te spreken tegen premier Morrison.

Morrison ontkende eerder dat er een verband is tussen de verandering van het klimaat en de aanhoudende bosbranden. Volgens de regering zijn de bosbranden het gevolg van natuurlijke oorzaken en bosbeheer.

Sinds oktober zijn er minstens 27 mensen om het leven gekomen door de aanhoudende bosbranden in het land. Ook is er 1 miljoen hectare aan natuur verbrand en zijn veel dieren omgekomen.