Op de A12 nabij het Belgische dorp Zandvliet is vrijdagochtend een auto aangetroffen die donderdagavond al betrokken was bij een ongeluk. In het voertuig zijn de lichamen gevonden van twee Nederlanders van 19 en 21 jaar uit Bergen op Zoom, meldt Het Laatste Nieuws.

Meerdere Belgische media melden dat een vrachtwagenchauffeur het wrak van de auto vrijdagochtend opmerkte. Mogelijk zagen overige weggebruikers de auto niet liggen omdat het donker was en het voertuig achter de vangrail in de berm lag.

Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. Op foto's is te zien dat het voertuig op zijn kop ligt.

Een woordvoerder van het Belgische parket meldt aan onder meer Het Laatste Nieuws dat nog wordt onderzocht hoe de auto in de problemen is geraakt.