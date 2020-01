Meerdere Belgische overheidsinstanties hebben vrijdag enveloppen met daarin poeder ontvangen, meldt het Belgische persbureau Belga.

Volgens Het Nieuwsblad gaat het om bijna alle Vlaamse ministeries in Brussel. Donderdag werden al meerdere poederbrieven bezorgd op Waalse ministeries in Namen.

Onder anderen minister Denis Ducarme (Landbouw en Voedselveiligheid) kreeg vrijdag een poederbrief. Na de vondst van de envelop mocht niemand het kantoor meer betreden of verlaten. De Belgische federale hulpdienst Civiele Bescherming is onderweg om de brief onschadelijk te maken.

Donderdag kregen de Waalse vicepremier David Clarinval en minister van Financiën Alexander de Croo al poederbrieven.

Het is nog onduidelijk door wie de brieven verstuurd zijn.