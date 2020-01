Iran heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de Verenigde Staten en Canada formeel uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek naar de crash van een Oekraïens passagierstoestel bij de Iraanse hoofdstad Teheran, schrijft persbureau Reuters vrijdag op basis van Iraanse autoriteiten.

Vermoedelijk is de uitnodiging naar de VS verstuurd omdat het neergestorte toestel door de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing geproduceerd is. Tussen Iran en de VS zijn de spanningen de laatste tijd hoog opgelopen, nadat de Amerikaanse president Donald Trump het bevel gaf om de Iraanse generaal Qassem Soleimani uit te schakelen.

Het is nog niet duidelijk wat de experts van de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad NTSB in Iran mogen doen. De VS heeft veel sancties opgelegd aan Iran. Een woordvoerder van de NTSB weigerde tegenover Reuters een reactie op het nieuws te geven.

Ook het agentschap van de Canadese regering, het Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board (TSB), heeft een uitnodiging ontvangen van Iran om de plek waar het vliegtuig is neergestort te onderzoeken. In een statement zegt het TSB dat het voorbereidingen treft voor richting het eerste bezoek.

Daarmee komt een wens van de Canadese premier Justin Trudeau uit: hij wil dat Canada een "aanzienlijke bijdrage" levert aan het onderzoek naar de crash.

Premiers Canada en VK: 'Vliegtuig neergeschoten door Iraans luchtafweergeschut'

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in de nacht van dinsdag op woensdag neer, kort nadat het toestel was vertrokken van de luchthaven in Teheran. Alle 176 inzittenden, onder wie 63 Canadezen en vier Britten, kwamen om het leven.

Volgens de Canadese premier Justin Trudeau en de Britse premier Boris Johnson is er bewijs dat het vliegtuig is neergehaald door Iraans luchtafweergeschut. Beiden spreken van een "mogelijk onopzettelijke" daad. Ook Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen eerder op de donderdag tot die conclusie.

Zwarte dozen van vliegtuig blijven voorlopig in Iran

Iran blijft vasthouden aan technisch mankement. Mogelijk raakte een motor oververhit waarna het vliegtuig vlam vatte en neerstortte. Andere conclusies horen volgens de Iraanse regering bij "psychologische oorlogsvoering".

Zwarte dozen met informatie over de vlucht van het neergestorte vliegtuig, blijven voorlopig in Iran, zei Trudeau donderdag. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou inmiddels wel toestemming hebben gekregen om in Iran een eigen onderzoek uit te voeren.