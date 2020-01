Openbare aanklagers in de VS zeggen dat camerabeelden van Jeffrey Epstein's eerste zelfmoordpoging per ongeluk zijn gewist. Beelden van de verkeerde cel zouden zijn opgeslagen in het archief, schrijft The New York Times donderdagavond.

De beelden waren opgevraagd in de rechtszaak van een andere gedetineerde, Nicholas Tartaglione, die enige tijd met Epstein een cel had gedeeld. Ook een back-up archief werd gecheckt voor de opnames, maar daar ontbraken ze door "technische mankementen".

In de VS zijn de camerabeelden al langer het onderwerp van gesprek. Aanvankelijk werd gemeld dat de opnames kwijt waren, waarna ze toch werden gevonden.

De vondst zorgde ervoor dat de massale stroom van complottheorieën rond Epstein's dood, de miljardair kende veel machtige politici, tijdelijk minderde. De beelden blijken nu echter van een andere afdeling te zijn dan waar Epstein vastzat.

'Gevangenisprocedures niet nageleefd'

Epstein's eerste zelfmoordpoging was de aanleiding om hem onder verscherpt toezicht te plaatsen. Hij kreeg een celgenoot en een cipier zou elk half uur de cel moeten checken, als onderdeel van het zelfmoordpreventie programma.

Begin augustus werd hij ondanks de maatregels dood aangetroffen in zijn cel. De celgenoot was toentertijd al overgeplaatst en de verantwoordelijke cipiers waren overwerkt en hadden gevangenisprocedures niet nageleefd.

De Amerikaanse miljardair werd begin juli aangehouden en vastgezet op verdenking van het seksueel uitbuiten van kinderen, eenzelfde soort vergrijp waarvan hij in 2006 ook al werd beschuldigd.

Het onderzoek in de misbruikzaak tegen Epstein richt zich sinds zijn dood vooral op potentiële handlangers. Zo startte de Amerikaanse opsporingsdienst FBI eind december een onderzoek naar de 58-jarige Ghislaine Maxwell, een oud-vriendin van Epstein.