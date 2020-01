Bronnen binnen de Amerikaanse regering vermoeden dat het in Iran neergestorte Oekraïense vliegtuig per ongeluk is neergehaald door Iraanse luchtverdediging. Amerikaanse satellieten zouden vlak voor de crash twee raketten hebben gedetecteerd.

Het Pentagon weigert op de uitspraken te reageren. De Amerikaanse president Donald Trump zegt donderdag dat de crash mogelijk een fout is geweest, maar gaf geen verdere details.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in de nacht van dinsdag op woensdag neer, kort nadat het toestel was vertrokken van de luchthaven in Teheran. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen zijn inwoners van Iran, Oekraïne en Canada.

Volgens een regeringsbron werden twee minuten na het vertrek van het vliegtuig twee raketten gedetecteerd. Kort daarna zou in de buurt van het vliegtuig een explosie hebben plaatsgevonden en uit satellietdata zou blijken dat het vliegtuig vervolgens in brand vloog en daarna neerstortte.

Het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaart zegt tegen persbureau ISNA dat het "onmogelijk is dat een raket het Oekraïense vliegtuig heeft geraakt". De uitspraken van de Amerikaanse medewerkers worden omschreven als "onlogische geruchten".

Iran: Crash mogelijk door technisch mankement

Iran doet momenteel onderzoek naar de crash. In een eerste rapport, dat donderdagochtend werd gepubliceerd, staat dat de crash mogelijk is veroorzaakt door een technisch mankement. De Oekraïense autoriteiten willen echter een eigen onderzoek uitvoeren.

Oekraïne houdt rekening met andere scenario's, waaronder een Russische raketaanval. Het land wil daarom graag op de plek van de crash naar raketresten zoeken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt met de Iraanse regering in overleg te zijn over een eigen onderzoek.

Zelensky herdenkt de slachtoffers van de vliegtuigcrash op de luchthaven van Kiev. (Foto: Reuters)