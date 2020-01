Oekraïne wil een eigen onderzoek naar de oorzaak van de crash van de Oekraïense vlucht bij Teheran opstarten, zegt de nationale veiligheids- en defensieraad van het land donderdag. Iran spreekt van een ongeluk, maar Oekraïne wil onderzoeken of er mogelijk sprake is van een raketaanval.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines zou technische problemen hebben vertoond. Vlak voordat het vliegtuig neerstortte in de nacht van dinsdag op woensdag, zagen ooggetuigen echter dat de Boeing in brand stond, staat in een donderdag gepubliceerd Iraans rapport.

Oekraïne houdt echter ook rekening met andere scenario's, waaronder een Russische raketaanval. Het wil daarom graag op de plek van de crash naar raketresten zoeken. De Oekraïense premier Volodymyr Zelensky zegt met de Iraanse regering in overleg te zijn over het uitvoeren van eigen onderzoek.

Donderdag kondigde premier Zelensky een dag van nationale rouw af. In het vliegtuig zaten 82 Iraniërs, 63 Canadezen, elf Oekraïners, tien Zweden, vier Afghanen, drie Duitsers en drie Britten. Geen van de passagiers overleefde de crash.

Er lijkt geen verband met oplopende spanning met VS

Vooralsnog lijkt er geen verband te zijn met de Iraanse vergeldingsacties tegen de Verenigde Staten. Boeing laat in een verklaring weten op de hoogte te zijn van "de mediaberichten uit Iran" en probeert zo veel mogelijk informatie te verzamelen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ligt momenteel onder vuur vanwege incidenten met de 737 MAX, een nieuwere variant van het toestel dat bij Teheran is neergestort.