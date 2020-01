Het Oekraïense vliegtuig dat dinsdagavond nabij de Iraanse hoofdstad Teheran crashte, had een technisch probleem voordat het neerstortte, schrijft Reuters donderdagochtend op basis van een eerste Iraans onderzoeksrapport. Vermoedelijk wilde het terugkeren naar de luchthaven in Teheran.

Vlak na de crash meldde een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Transport al dat een van de motoren van het vliegtuig in brand zou zijn gevlogen, waarna de controle over het vliegtuig verloren werd.

Het is niet duidelijk of het rapport op dat technische mankement doelt, maar een Canadese veiligheidsofficial bevestigt aan Reuters dat er bewijzen zijn voor oververhitting van de motoren.

Oekraïne 9 januari uit tot dag van nationale rouw

Geen van de 176 passagiers op de Boeing 737-800 overleefde de crash. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft 9 januari uitgeroepen tot een dag van nationale rouw om de slachtoffers te herdenken.

Ook roept hij mensen op om te stoppen met speculeren over de oorzaak van de crash. De complottheorieën, het manipuleren van informatie en speculeren over de oorzaak doet niemand goed, vindt Zelensky. Hij zegt telefonisch in contact te staan met de Iraanse president Hassan Rouhani om gezamenlijk achter de "waarheden van de crash" te komen.

Canada wil 'aanzienlijke bijdrage' aan onderzoek leveren

De Canadese president Justin Trudeau wil dat zijn land ook een "aanzienlijke bijdrage" gaat leveren aan het onderzoek, vertelde hij woensdag. Het is onzeker of zijn land die kans krijgt: Sinds 2012 bestaan er tussen beide landen geen diplomatieke banden meer. Bij het incident kwamen 63 Canadezen om het leven.

Iran is vooralsnog niet van plan om de zwarte doos van het neergestorte Oekraïense toestel met de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing te delen. Naar welk land de zwarte dozen, waarin informatie over de vlucht wordt opgeslagen, wel heen gaan, is nog onduidelijk.