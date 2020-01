Het agentschap voor ruimteonderzoek INPE zegt dat in 2019 het aantal bosbranden in het Amazoneregenwoud met 30,5 procent is gestegen ten opzichte van 2018. In een gemiddeld jaar woeden er 109.630 bosbranden in het enorme natuurgebied, het afgelopen jaar stokte de teller op 89.178 branden.

Met name in juli en augustus was de staat van het Amazoneregenwoud het onderwerp van gesprek. Het INPE noteerde toen wekenlang recordaantal branden en elke nieuwe week kwamen er ongeveer tienduizenden nieuwe vlammenzeeën bij.

Uiteindelijk ontsloeg de Braziliaanse president Jair Bolsonaro begin augustus de directeur van het INPE omdat het agentschap "foutieve cijfers" over de houtkap in Brazilië had gedeeld. Ook beschuldigde Bolsonaro acteur Leonardo DiCaprio van het financieren van bosbranden.

Soms worden de branden opzettelijk gestart in pogingen om illegaal land te ontbossen om ruimte te maken voor veeteelt. Sommige Inheemse bewoners van het 'woud', die in contact kwamen met houtkappers of brandstichters, werden doodgeschoten terwijl zij 'hun' bossen wilden beschermen.

60 procent van het Amazoneregenwoud in Brazilië

Het Amazonegebied is het grootste regenwoud op aarde. Het heeft een oppervlakte van meer dan 5 miljoen vierkante kilometer. 60 procent van het woud ligt in Brazilië.

In het woud leven ongeveer 100 miljoen insectensoorten en bijna 2.000 soorten vogels en zoogdieren. Iedere vierkante kilometer Amazoneregenwoud kan ongeveer 75.000 ton aan levende planten herbergen.