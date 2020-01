De Amerikaanse regering is er in de nacht van woensdag op donderdag allerminst in geslaagd om Democraten binnen het Amerikaans Congres te overtuigen van de noodzaak om de Iraanse generaal Qassem Soleimani uit te schakelen.

De 535 senatoren en leden van het Lagerhuis werden achter gesloten deuren bijgepraat door Defensieminister Mark Esper, minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, generaal Mark Milley en CIA-directeur Gina Haspel.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump wilde hij met de aanval "een oorlog voorkomen, niet starten". Soleimani zou een aanslag op Amerikaanse belangen hebben voorbereid, aldus Trump.

'Aanval op Soleimani was provocatie'

Democraten zeiden na afloop dat overtuigend bewijs van de beschuldigingen tegen Soleimani ontbrak. Ook enkele Republikeinse senatoren waren kritisch. Volgens senator Mike Lee uit Utah was de bijeenkomst "de aller slechtste militaire briefing" die hij in zijn negen jaar binnen de Senaat had meegemaakt.

Uiteindelijk zouden afgevaardigden van de regering zijn weggelopen van de bijeenkomst, terwijl nog veel vragen gesteld werden, schrijft CNN.

Nancy Pelosi, Democratisch voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, stelde na de uitleg dat de aanval een provocatie was. Later op de donderdag willen de Democraten een wet door het Lagerhuis loodsen die de macht van Trump moet inperken.

De maatregel zou ervoor zorgen dat elke militaire actie in of tegen Iran door het Congres moet worden goedgekeurd. Het is lang niet zeker of de wet het haalt, aangezien de Senaat ook akkoord moet gaan. In het Lagerhuis zwaaien de Democraten met de scepter, maar in de Senaat hebben de Republikeinen een meerderheid.

Nancy Pelosi onderweg naar de militaire briefing. (Foto: Reuters)

Regering-Trump: Aanval op Soleimani was zelfverdediging

Amerikaanse autoriteiten hebben in de nacht van woensdag op donderdag tegenover de Verenigde Naties verklaard dat de aanval op Soleimani "zelfverdediging" was.

Ambassadeur Kelly Craft schrijft ook dat de VS "klaar is om onderhandelingen met Iran te starten zodat de wereldvrede niet in het geding komt".

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence bevestigde afgelopen nacht dat de spanningen tussen de VS en Iran enigszins afnemen. "Iran heeft aan haar gelieerde milities bevolen om geen Amerikaanse belangen onder vuur te nemen", aldus Pence in gesprek met CBS News.

Desondanks kwamen woensdagavond twee raketten neer in de zogeheten Groene Zone in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waar veel overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades staan. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers. De aanval is nog door niemand opgeëist.