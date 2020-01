Twee raketten zijn woensdag neergekomen in de zogeheten Groene Zone in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Op deze zwaarbeveiligde plek staan diverse overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades.

Door de aanval is een brand ontstaan, maar er zijn geen slachtoffers gevallen. Het Iraakse leger meldt nog geen verdere details over de schade die de raketten hebben veroorzaakt.

Politiebronnen melden dat zeker één raket is neergekomen op 100 meter afstand van de Amerikaanse ambassade. Of deze ambassade het doel van de aanval was, is niet direct duidelijk. De aanval is nog door niemand opgeëist.

Zaterdag kwam ook al een raket neer in de buurt van de ambassade van de Verenigde Staten, een dag nadat de Amerikanen de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op twee legerbases in Irak waar ook Amerikaanse militairen zitten. Er vielen geen gewonden. De aanval was een reactie op de dood van Soleimani.