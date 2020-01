De Amerikaanse president Donald Trump onderneemt geen militaire actie tegen Iran. Wel legt de VS economische sancties op aan het land, als reactie op de Iraanse raketaanval op twee luchtmachtbases in Irak. Hier zijn onder meer Amerikaanse troepen gestationeerd.

Iran nam in de nacht van dinsdag op woensdag wraak voor de dood van generaal Qassem Soleimani, die vrijdag om het leven kwam bij een gerichte Amerikaanse drone-aanval in Bagdad.

"Bij de Iraanse raketaanval zijn geen Amerikaanse doden of gewonden gevallen", zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Ook zijn er volgens de president geen Irakezen gewond geraakt. "Al onze militairen zijn veilig, er is alleen kleine schade aan de bases."

Volgens Trump zal Iran verder geen militaire actie meer ondernemen. Het lijkt er dus op dat de situatie aan het de-escaleren is.

Het is nog niet bekend wat de door Trump aangekondigde sancties precies inhouden.

Iran-deskundige aan de Universiteit van Amsterdam, Peyman Jafari, omschreef de Iraanse luchtaanval woensdag als "niet mild, maar berekend". Volgens hem heeft Iran op deze manier wraak kunnen nemen, maar is Teheran niet uit op oorlog.

De bal lag daarom woensdag bij Trump, die eerder op woensdag al redelijk bedeesd reageerde op raketaanval. De president had de keuze tussen escaleren of de-escaleren, maar aangezien er geen slachtoffers zijn gevallen leek de laatste optie het meest waarschijnlijk.

Na de dood van Soleimani waarschuwde Trump Iran daarentegen wel. Hij zei dat de VS 52 doelen in Iran zou aanvallen, als Teheran zou terugslaan. Al snel bleek de achterban van Trump echter verdeeld over militaire actie.

