Een gruwelijke foto van een verbrande babykangoeroe werd afgelopen week symbool voor de bosbranden in Australië. Nieuwsfotograaf Brad Fleet postte echter niet zijn originele foto op Instagram, maar een iets minder heftige versie. "Ik heb het onderste deel van de foto eraf gesneden, dat was echt geen prettig beeld."

Fleet was op Nieuwjaarsdag voor dagblad The Advertiser op pad om het rampgebied in de Adelaide Hills vast te leggen. "De kangoeroe was eerst lastig te zien, hij viel helemaal weg in zijn omgeving. Werkelijk alles was er bruin- of zwartgeblakerd en bedekt met een laag as."

Het onderste deel van de originele foto vond hij niet geschikt voor publicatie, evenals andere foto's uit de reeks. "Die zijn ijzingwekkend."

Volgens Fleet leek de scène meer op een vulkaanuitbarsting, dan op het gevolg van een bosbrand. "De kangoeroe leek wel bevroren in de tijd. En hoewel het eruitzag alsof hij niet lang hoefde te lijden, weet je natuurlijk niet hoelang hij al achternagezeten werd door de vlammen."

Letterlijk doodse stilte

Wat Fleet ook niet gauw zal vergeten, is de letterlijk doodse stilte in het zwartgeblakerde gebied. "Op een licht briesje dat de dode bladeren liet bewegen na, was het overal stil. Ik hoorde geen vogeltjes fluiten en zag nergens een teken van leven. Af en toe rook ik de geur van dode dieren. Alles was dood."

Ook de grootte van het totaal verwoeste gebied maakte impact op hem. "En dit was dan nog maar een relatieve kleine brand vergeleken met andere bosbranden waar Australië mee kampt."

Hoewel de foto viral ging en in een paar dagen tijd tienduizenden keren gedeeld is, veelal voorzien van geschokte reacties, klinkt er ook kritiek. Sommige mensen denken dat het een nepfoto is. "Door de houding van de kangoeroe, met gekruiste voorpootjes, snap ik waarom ze dat denken. En er zijn altijd mensen die de integriteit van anderen in twijfel trekken en op zoek zijn naar een schandaal."

Sociale media maken het bovendien makkelijker dan ooit om een kritische noot te kraken, aldus Fleet. "Maar ik ben al meer dan vijftien jaar mediafotograaf en het is mijn taak om het nieuws vast te leggen zoals het gebeurt, niet om iets in scène te zetten."

'Symbool voor verlies van Australië'

Zodra Fleet de situatie vastlegde, wist hij meteen dat de plaat een schot in de roos zou zijn. "Ik wist meteen dat het een bijzondere foto was, maar dacht niet dat de hele wereld hem zou gaan zien. Ik heb nog nooit een foto gemaakt die zoveel mensen bereikt heeft. Maar ik snap dat-ie opvalt, vanwege het enorme aantal wilde dieren dat bij deze bosbranden is omgekomen." Experts schatten dat al zeker een miljard dieren zijn gestorven, en dat aantal loopt nog op.

"Er zijn gelukkig al miljoenen dollars ingezameld voor noodhulp, vaak met gebruik van mijn foto. Ook voor mijn lokale brandweerkorps bijvoorbeeld." Nederland zamelde in twee dagen tijd ruim 1 miljoen euro in. Fleet hoopt dat het geld nog wel even binnen blijft stromen bij de hulporganisaties. "Ik denk dat deze foto symbolisch is voor het enorme verlies dat Australië nu meemaakt."