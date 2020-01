Een Amerikaanse vrouw heeft in één kalenderjaar twee tweelingen gebaard. De vrouw, Alexzandria Wolliston, kreeg haar eerste tweeling in maart 2019, en haar tweede tweeling in december, schrijft CNN.

Wolliston ontdekte in mei dat ze weer zwanger was van een tweeling. De vrouw had op dat moment niet de intentie om nog meer kinderen te krijgen.

"Ik heb het idee dat ik de tweelingenloterij heb gewonnen", meent Wolliston. De vrouw kwam er afgelopen jaar achter dat haar beide oma's zwanger waren geweest van tweelingen, die het niet hebben gehaald. "Ik zeg altijd dat mijn oma's mij hun kinderen hebben gegeven, omdat ze beiden zwanger waren van tweelingen die het niet hebben overleefd", zegt Wolliston.

De Amerikaanse heeft naast haar tweelingen een driejarige dochter. Volgens CNN is ze niet van plan om weer zwanger te worden.