De passagiers die in het Oekraïense toestel zaten dat in de nacht van dinsdag op woensdag is neergestort bij Teheran, kwamen uit allerlei verschillende landen. De reizigers waren op weg naar Kiev, waar de meesten zouden overstappen op een ander vliegtuig, zo meldt CNN.

In het vliegtuig zaten 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Geen van de passagiers overleefde de crash.

Een woordvoerder van Ukraine International Airlines heeft laten weten dat het toestel op 6 januari nog een technische controle had ondergaan. Het ging om een routinecontrole, er waren voor zover bekend geen specifieke klachten over het toestel of eerdere mankementen.

Vadym Prystaiko, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, heeft op Twitter zijn condoleances overgebracht aan zijn Iraanse ambtsgenoot Javad Zarif. "Onze twee onderzoeksteams werken nauw samen om de oorzaak van deze vreselijke crash snel te achterhalen", schrijft Prystaiko.

Piloot heeft geen noodsignaal afgegeven

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines zou technische problemen hebben vertoond, aldus het Iraanse persbureau IRNA.

Iraanse media melden dat de piloot geen noodsignaal heeft verstuurd vlak voor de crash. Ukraine International Airlines heeft laten weten de vluchten naar Teheran voorlopig allemaal op te schorten.

54 Reddingswerkers zoeken overlevenden tussen resten Oekraïens vliegtuig

Er lijkt geen verband met oplopende spanning met VS

Vooralsnog lijkt er geen verband te zijn met de Iraanse vergeldingsacties tegen de Verenigde Staten. Boeing laat in een verklaring weten op de hoogte te zijn "van de mediaberichten uit Iran" en probeert zoveel mogelijk informatie in te zamelen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ligt momenteel onder vuur vanwege incidenten met de 737 MAX, een nieuwere variant van het toestel dat bij Teheran is neergestort.