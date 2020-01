Iran bestookte woensdagochtend twee bases van de door de VS geleide coalitie in Irak met een twintigtal raketten. Dat deed het land uit wraak voor de moord op de invloedrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani. De VS liet de situatie niet verder escaleren: president Donald Trump kondigde slechts nieuwe economische sancties aan. Maar heeft hij wel een coherent Midden-Oostenbeleid? En wat is Teheran van plan?

In het kort: Iran bestookte woensdag twee bases van door VS geleide coalitie in Irak met raketten.

Geen slachtoffers, maar Iraanse staatstelevisie claimt tientallen doden.

Amerikaanse president Trump kondigde nieuwe sancties aan, militaire reactie bleef uit.

Spanningen tussen VS en Iran geëscaleerd na Amerikaanse aanslag op Iraanse generaal Soleimani in Bagdad.

Soleimani was populair in Iran en gold als een iconische beschermer van het land.

"De meedogenloze wraak van de Revolutionaire Garde is begonnen", kondigde het militaire elitekorps van Iran woensdag aan op de berichtenapp Telegram, nadat een twintigtal raketten in de vroege ochtenduren twee bases van de door de VS geleide coalitie in Irak hadden getroffen.

De Amerikanen waren op tijd op de hoogte en er vielen geen slachtoffers, hoewel de Iraanse staatsmedia steevast claimen dat tientallen Amerikanen het leven lieten. Maakte dat de Iraanse aanval opvallend mild?

"Niet mild, maar berekend", corrigeert Peyman Jafari, Irandeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. "Enerzijds heeft deze actie Iran wraak laten nemen. Zo voldoet het regime aan de roep om vergelding in Iran zelf. Symbolisch is dat dit gebeurt door de Revolutionaire Garde zelf en niet door pro-Iraanse milities. En dat het wordt uitgevoerd met raketten die in Iran zijn gemaakt. De boodschap is: dit doen we zelf, met onze kennis en onze wapens."

De Iraniërs zijn niet uit op een conventionele oorlog met de VS. Daar zouden ze niet als winnaar uit komen. "Ze hebben de Amerikanen nu gewaarschuwd, zonder Amerikaanse doden. Als er tientallen Amerikanen waren gesneuveld, was de VS wel gedwongen geweest Iraans grondgebied aan te vallen."

Teheran legde de bal bij Trump

Dat was volgens Jafari de andere zijde van de berekening van Teheran: de bal lag vanaf dat moment bij Trump. Dat de Amerikaanse president pas een halve dag later in detail reageerde, wakkerde het vermoeden aan dat de VS niet met een militair antwoord zou komen. Dat bleek te kloppen: Trump kondigde tijdens een persconferentie nieuwe economische sancties tegen Iran aan.

Het werd niet duidelijk waarom de Amerikaanse president denkt dat die sancties iets zullen uithalen wat niet is gelukt met de sancties ("de strengste uit de moderne geschiedenis", aldus Trump zelf) die in de laatste anderhalf jaar werden ingesteld, nadat de VS uit het atoomakkoord met Iran was gestapt.

Trumps verklaring op woensdag bevatte een aantal tegenstrijdigheden, die het vermoeden versterkten dat zijn regering geen coherent beleid ten aanzien van Iran en de rest van het Midden-Oosten voert. Hij lijkt te twijfelen tussen twee impulsen: oorlogszucht en het verlangen de VS niet langer te laten optreden als de politieagent van de wereld.

98 Trump: 'Economische sancties blijven tot Iran gedrag verandert'

Should we stay or should we go?

Vorig jaar oktober trok Trump zonder zijn bondgenoten te waarschuwen alle Amerikaanse troepen terug uit Noord-Syrië, waar de Amerikanen Syrische Koerden hielpen in de strijd tegen Islamitische Staat. Tijd om een einde te maken aan de Amerikaanse betrokkenheid bij "eindeloze oorlogen", zei hij toen. De Koerdische bondgenoten werden overgeleverd aan hun aartsvijand Turkije.

Iraanse aanvallen op een Amerikaanse drone en een enorme olieraffinaderij in Saoedi-Arabië kregen geen Amerikaans antwoord, wat bondgenoten in de regio deed twijfelen aan de ruggensteun die ze van de VS konden verwachten. Disengagement, oftewel ontkoppeling, was Trumps devies.

Maar de aanslag op Soleimani, waartoe de Amerikaanse president volgens bronnen in het Pentagon net zo impulsief besloot als tot de terugtrekking uit Noord-Syrië, had juist weer het effect dat er opnieuw duizenden Amerikaanse militairen moesten worden uitgezonden om Amerikaanse belangen in de regio te verdedigen.

Er waren meer tekenen van verdeeldheid in het Witte Huis. Voor de Iraanse vergeldingsactie op woensdag liet Trump nog weten dat Iran moest oppassen. De Amerikanen zouden de vinger aan de trekker hebben om 52 doelen in Iran, inclusief cultureel erfgoed, te bestoken als Teheran zou terugslaan. Defensieminister Mark Esper herinnerde zijn baas er fijntjes aan dat het vernietigen van erfgoed geldt als oorlogsmisdaad en stelde dat de Amerikaanse strijdkrachten een dergelijk bevel niet zouden uitvoeren.

48 Iran vuurt raketten af op Amerikaanse doelen in Irak

Iraanse roep om wraak voor nu beantwoord

Voor Teheran lijkt het bestoken van de twee bases in Irak voorlopig voldoende, zegt de Irandeskundige. Iraanse staatsmedia bleven woensdag beweren dat de raketaanvallen tientallen slachtoffers hadden geëist. Zelfs als die onwaarheid bij genoeg bewijzen van het tegendeel niet houdbaar blijkt, is er een tweede benadering voorhanden.

Jafari: "Het regime verklaart dat het de zoetste wraak is als de Amerikanen weggaan uit Irak. Als dat gebeurt, heeft Iran uiteindelijk toch heel veel bereikt. Ze zijn altijd bang geweest dat die Amerikaanse troepen in Irak een bedreiging vormden. Je moet niet vergeten dat het buurlanden zijn; stel je voor dat er Iraanse troepen in Mexico waren gestationeerd."

Die zoete wraak lijkt tot op zekere hoogte binnen handbereik. Iran heeft grote invloed in Irak, zowel op economisch als religieus en politiek gebied. Het helpt Bagdad bij de wederopbouw na de val van het territoriale kalifaat van Islamitische Staat en voorziet sjiitische politieke bewegingen en milities van steun en sturing.

"Generaal Soleimani vocht heldhaftig tegen IS, Al Nusra, Al Qaeda et cetera. Zonder zijn oorlog tegen terreur zouden Europese hoofdsteden nu in groot gevaar verkeren", schreef de Iraanse president Hassan Rouhani maandag op Twitter na de aanval. "Ons laatste antwoord op zijn moord zal zijn dat we alle Amerikaanse troepen uit de regio schoppen."

Iraakse studenten demonstreren woensdag tegen Amerikaanse én Iraanse inmenging in Irak in de stad Basra. (Foto: Reuters)

Amerikaanse positie in Irak verder verzwakt

De dood van Soleimani, het 'meesterbrein' achter de groeiende invloed van Iran in de regio, lijkt de Amerikaanse positie in Irak eerder te hebben verzwakt dan versterkt.

Het Iraakse parlement, woest over de Amerikaanse schending van de Iraakse soevereiniteit, nam afgelopen zondag een niet-bindende resolutie aan die alle buitenlandse militairen de opdracht geeft uit Irak te vertrekken. Ook de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi riep de Amerikanen dinsdag op hun biezen te pakken.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de stemming in het parlement werd geboycot door soennitische en Iraaks-Koerdische politici, die vrezen voor instabiliteit en sjiitische dominantie, en dat Abdul Mahdi als demissionair premier op weg naar de uitgang is.

Een terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Irak zou dat olierijke buurland niet automatisch in de schoot van Teheran werpen, zegt Jafari. "Als de Amerikanen weg zijn, zul je zien dat ook de verschillen binnen Irak weer naar boven komen. Heel veel Irakezen hebben ook kritiek op de Iraanse invloed. Het is niet zo dat Iran de volledige controle over de Irakezen heeft, die spelen zelf ook een belangrijke rol."