KLM vliegt voorlopig niet meer over Irak en Iran na het neerstorten van het Oekraïense vliegtuig in Iran, heeft een KLM-woordvoerder woensdag aan NU.nl laten weten.

Vluchten zullen afhankelijk van de bestemming noordelijker of zuidelijker gaan vliegen, aldus KLM. Volgens persbureau AFP heeft vliegmaatschappij Air France ook alle vluchten boven Irak en Iran geannuleerd. Het Duitse Lufthansa schort een dagelijkse vlucht tussen Frankfurt en de Iraanse hoofdstad Teheran op.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in de nacht dinsdag op woensdag neer, kort na vertrek van de luchthaven in de Iraanse hoofdstad Teheran. Het toestel was onderweg naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Alle 176 inzittenden zijn om het leven gekomen.

48 Iran vuurt raketten af op Amerikaanse doelen in Irak