KLM vliegt niet meer over gevaarlijke gebieden in en rondom Iran na de vergeldingsaanval van het land op Amerikaanse doelen in Irak, heeft een KLM-woordvoerder woensdag aan NU.nl laten weten.

Vluchten zullen afhankelijk van de bestemming noordelijker of zuidelijker gaan vliegen, aldus KLM.

Het gaat om voorzorgsmaatregelen na de raketaanval op legerbases in Irak, waar ook Amerikaanse militairen gestationeerd zijn. Dit is een vergelding voor de dood van generaal Qassem Soleimani, die vorige week vrijdag omkwam bij een Amerikaanse droneaanval in Bagdad.

De Amerikanen melden dat er geen slachtoffers zijn gevallen, omdat de militairen op tijd schuilkelders konden bereiken. De Iraanse buitenlandminister Mohammad Javad Zarif spreekt van een proportionele aanval.

Soleimani zou eigenlijk dinsdag begraven moeten worden, maar vanwege de drukte zijn tientallen mensen vertrapt en moest de uitvaart worden uitgesteld.

