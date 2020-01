Een Oekraïens vliegtuig met minstens 170 mensen aan boord is kort na het opstijgen neergestort bij het internationale vliegveld van de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn er geen overlevenden.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines zou technische problemen hebben gehad, aldus het officiële Iraanse persbureau IRNA. Het vliegtuig was onderweg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Vooralsnog is er geen verband met de Iraanse vergeldingsacties tegen de Verenigde Staten.

Reddingswerkers zijn met groot materieel naar de rampplek nabij het Imam Khomeini-vliegveld van Teheran getrokken. Daar troffen ze het toestel hevig brandend aan, en dat belemmert de reddingsactie. De Iraanse staatstelevisie heeft bericht dat er geen overlevenden zijn.

Boeing laat in het statement weten op de hoogte te zijn "van de mediaberichten uit Iran" en probeert zo veel mogelijk informatie in te zamelen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer ligt momenteel onder vuur door incidenten met de 737 MAX, een nieuwere variant van het toestel dat bij Teheran is neergestort.