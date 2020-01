Wat ging er ook alweer vooraf aan deze aanval?



Afgelopen vrijdag is de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood in Irak bij een gerichte Amerikaanse aanval. Hij gold als één van de belangrijkste militairen en was op grootayatollah Ali Khamenei na de machtigste man in Iran.



Volgens de VS was Soleimani direct en indirect verantwoordelijk voor miljoenen doden. De aanval zou daarnaast verdedigend van aard zijn geweest, omdat Soleimani plannen zou hebben om Amerikaanse doelen aan te vallen.