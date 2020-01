De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft dinsdagnacht plaatselijke tijd twee legerbases in Irak gebombardeerd waar ook Amerikaanse militairen zitten. Iran neemt hiermee wraak voor de dood van generaal Qassem Soleimani die vrijdag is gedood bij een Amerikaanse droneaanval. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gevallen.

Er zijn onder meer raketten neergekomen op de Al Asad-luchtmachtbasis in de provincie Anbar, ten westen van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Daar zijn onder anderen Amerikaanse soldaten gelegerd.

Ook op een legerbasis in de Koerdische stad Erbil in het noorden van Irak zijn raketten neergekomen, zo zegt het Pentagon. Op deze legerbasis waren mogelijk ook Nederlandse militairen aanwezig. We wachten nog op reactie van Defensie.

Een Amerikaanse legerofficier heeft tegen CNN gezegd dat ze tijdig zijn gewaarschuwd voor de aanvallen en dat het personeel van beide bases de schuilkelders kon opzoeken. Het lijkt er dan ook op dat er geen slachtoffers zijn gevallen, maar dat is nog niet officieel bevestigd

Het is nog niet duidelijk wat de schade is.

Iran: 'Proportionele aanval is afgerond'

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zegt in een tweet dat Iran de proportionele aanval heeft afgerond. "We willen geen escalatie of oorlog, maar we zullen ons verdedigen tegen elke agressie", aldus Javad Zarif.

De Amerikaanse president Trump is op de hoogte gebracht van de aanval op de luchtmachtbasis en houdt de situatie scherp in de gaten, zo zegt Witte Huis-woordvoerder Stephanie Grisham. Minister van Defensie Mark Esper en zijn collega van Buitenlandse zaken Mike Pompeo zijn in het Witte Huis langs geweest voor spoedoverleg, maar zijn inmiddels weer vertrokken. Donald Trump heeft kort met een tweet gereageerd waarin hij zegt dat "alles goed" is. Hij komt woensdag met een uitgebreidere reactie.

Aanval volgt na dood van generaal Qassem Soleimani

De aanval volgt enkele uren na de begrafenis op dinsdag van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij werd vrijdag gedood bij een Amerikaanse droneaanval.

Soleimani was één van de machtigste mannen van Iran. Teheran liet al weten zijn dood te zullen wreken.

