Een brand in een parkeergarage nabij luchthaven Stavanger Sola in Noorwegen heeft al zeker driehonderd auto's verwoest. Gevreesd wordt dat het gebouw met drieduizend parkeerplaatsen instort. Door de forse brand mogen er tot woensdagochtend geen vliegtuigen vertrekken of landen bij de luchthaven. Niemand is gewond geraakt.

Een nabijgelegen hotel met honderden gasten moest geëvacueerd worden. Ook de Noorse premier Erna Solberg zou door de brand gedupeerd zijn. Zij zou met een helikopter naar Oslo worden gebracht, maar moet in plaats daarvan minimaal zeven uur in een auto plaatsnemen.

De vijf verdiepingen tellende parkeergarage stond vermoedelijk tot de laatste parkeerplek vol met auto's, schrijft de Noorse omroep NRK. Delen van meerdere verdiepingen zouden al zijn ingestort. De rookontwikkeling wordt door de kunststoffen, brandstof en batterijen in brandende auto's als "erg gevaarlijk" en "giftig" beschouwd.

Doordat het gebouw geen sprinklerinstallatie heeft, gaan alle voertuigen waarschijnlijk in vlammen op. Brandweermannen zouden geregeld explosies van ontploffende brandstoftanks horen. Autoriteiten spreken van tientallen miljoenen euro's aan schade.

Volgens een brandweercommandant blust de brandweer uit veiligheidsoverwegingen niet binnen de parkeergarage. Zo'n zeventig brandweerlieden zouden proberen het vuur te bedwingen. In de loop van woensdagochtend hoopt de brandweer de vlammenzee definitief de baas te zijn.