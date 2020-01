De Turkse plannen om militaire hulp aan de Libische regering te bieden, maakt de instabiliteit in het land alleen maar groter, zeggen vier Europese buitenlandministers en een topambtenaar van de EU dinsdag. In het land woedt sinds april een felle strijd, die een gewelddadige climax lijkt te naderen.

De veroordeling van Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de buitenlandminister van de Europese Unie, Josep Borrel, komt een dag nadat de eerste Turkse troepen richting Libië vertrokken.

"Dit loopt uit op een proxyoorlog", zegt de Italiaanse buitenlandminister Luigi Di Maio. "Alle buitenlandse bemoeienis met de oorlog moet stoppen."

President Recep Tayyip Erdogan kreeg afgelopen donderdag toestemming van het Turkse parlement om troepen naar Libië te sturen, onder wie militaire experts en trainers. Daar wil Erdogan helpen de Libische hoofdstad Tripoli uit handen van krijgsheer Khalifa Haftar te houden.

Sinds april voert Haftar een offensief tegen de door de VN gesteunde Libische regering uit om het land onder zijn bewind te verenigen. De oud-generaal Haftar heeft inmiddels het grootste deel van Libië veroverd.

De strijd ging maandag een nieuwe fase in nadat het Libische nationale leger (LNA) van Haftar de strategisch gelegen noordelijke havenstad Sirte al binnen drie uur innam, mede doordat een salafistische brigade die voor de regering vocht van kant wisselde.

Mogelijk zal het verlies van Sirte tot de val van het nabijgelegen Misrata leiden, een stad die cruciaal is voor het overleven van de Libische regering. Momenteel zouden LNA-troepen zich in de richting van Misrata bewegen.

Europa en de VS dreigen buitenspel gezet te worden

In het land strijden milities om de macht sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. Het land telt momenteel twee rivaliserende regeringen, die van Haftar in Tobruk en de door de VN gesteunde regering in Tripoli. Beide worden gesteund door verschillende buitenlandse mogendheden.

Aanstaande woensdag bezoekt de Turkse president Erdogan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Hoewel zij een andere kant van het conflict steunen, is het mogelijk dat ze een overeenkomst over Libië sluiten. De twee landen spelen een steeds grotere rol in de Libische burgeroorlog.

Mochten Ankara en Moskou een deal sluiten, dan kan het zijn dat Europa en de VS buitenspel komen te staan bij de onderhandelingen, net als eerder het geval was in Syrië na een overeenkomst tussen Turkije en Rusland.