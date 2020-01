Het Spaanse parlement heeft Pedro Sánchez de bevoegdheid gegeven om als premier een nieuwe regeringscoalitie te leiden. Zijn Socialistische Partij gaat daarin samenwerken met het populistisch-linkse Podemos.

De overwinning voor Sánchez werd al verwacht, maar het was op voorhand ook duidelijk dat de marges bijzonder klein zouden zijn. Uiteindelijk stemden 167 parlementariërs voor en 165 tegen. 18 vertegenwoordigers onthielden zich van stemming.

Het verschil van twee stemmen was precies zoals het op voorhand werd verwacht. Het was genoeg voor de simpele meerderheid van de aanwezigen die Sánchez en de zijnen nodig hadden.

"Er is geen andere optie", zei Sánchez voorafgaand aan de stemming over zijn coalitie met Podemos. "Ik vertrouw erop dat we de atmosfeer van irritaties en spanningen kunnen overwinnen en we ruimte kunnen vinden voor consensus en overeenstemming."

De Socialistische Partij riep in de afgelopen dagen al haar parlementariërs met klem op zich maandag in Madrid te melden, om uit te sluiten dat zij de stemming zouden missen.

Spanje hield vorig jaar twee landelijke verkiezingen die geen functionele regering opleverden, wat resulteerde in een jaar onder een interim-regering. De regering van de Socialisten en Podemos wordt de eerste coalitie sinds Spanje in de jaren zeventig van de vorige eeuw een democratie werd.

Coalitie wil belastingen voor de rijken verhogen

Sánchez en Podemos-leider Pablo Iglesias hebben gezegd dat zij hogere belastingen voor bedrijven en mensen met hoge inkomens willen instellen. Ook willen ze de hervormingen van de arbeidsmarkt terugdraaien die onder een voorgaande conservatieve regering werden ingevoerd.

Samen hebben de Socialisten en Podemos 155 zetels in het zeer versnipperde parlement, dat in totaal 350 zetels telt. Dat zorgde ervoor dat tijdens de stemming op dinsdag veel afhankelijk was van kleinere regionale partijen, zoals de separatistische Catalaanse partij Esquerra Republica de Catalunya.

Gezien de flinterdunne meerderheid van de nieuwe coalitieregering, wordt het waarschijnlijk lastig om nieuwe wetgeving door het parlement te krijgen. Daarover zal stevig moeten worden onderhandeld met de andere partijen.