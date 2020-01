Duizenden evacuaties, brandweerlieden die de klok rond werken, mensen die vluchten naar stranden en duizenden gebouwen die zijn verwoest. Sinds augustus wordt het oosten van Australië geteisterd door zware natuurbranden. Wat is er al die maanden nou eigenlijk gebeurd?

Bosbranden Australië Tot nu toe 24 mensen en honderden miljoen dieren overleden

Duizenden mensen moeten vluchten

Tienduizenden Australiërs zitten zonder stroom

Branden woeden in drie deelstaten

Australië kampt regelmatig met natuurbranden, maar de vlammenzee van de afgelopen maanden is uitzonderlijk. Het al warme land 'down under' heeft een droge winter gehad, waardoor het landschap nu in de Australische zomer extra gevoelig is voor vuur. Brandweerlieden in de deelstaten New South Wales, Queensland en Victoria vechten sinds oktober tegen branden die razendsnel om zich heen grijpen.

Al snel worden de natuurbranden dodelijk. In oktober komt een ouder echtpaar uit New South Wales om het leven en is in een kustreservaat de halve koalapopulatie overleden door het natuurgeweld. Sinds oktober stijgt het dodental flink en staat het begin januari op 24 mensen. Daarnaast zijn mogelijk honderden miljoenen dieren omgekomen in het vuur.

Meer problemen verwacht door aanbreken zomer

In november voorziet de brandweer in New South Wales alleen maar meer problemen. De zomer staat er voor de deur en temperaturen gaan stijgen. Hulpdiensten hebben maar beperkte middelen en mogelijk kan niet iedereen die gevaar loopt op tijd geholpen worden. Tienduizenden inwoners van de deelstaat moeten schuilen.

De grootste stad van het land, Sydney, ziet de vuurzee op sommige plaatsen slechts enkele meters bij woningen vandaan blijven. Waar de stad niet geraakt wordt door de vlammen, begint de lucht boven Sydney oranje te kleuren door de rook. Deze rook bereikt in de loop van de maanden ook het naastgelegen Nieuw-Zeeland.

Zowel New South Wales als het naastgelegen Queensland roepen de noodtoestand uit. Op meerdere plaatsen wordt een vuurverbod afgeroepen, wat betekent dat open vuur absoluut niet is toegestaan.

31 Rode gloed belemmert zicht van Australische piloten

Australische autoriteiten komen in opspraak

Tegen het einde van december komen Australische autoriteiten in opspraak. Ten eerste zijn inwoners woest op de Australische premier Scott Morrison, die te midden van de branden met zijn familie naar Hawaï op vakantie gaat. Hij gaat twee dagen eerder dan gepland naar huis en biedt zijn excuses aan.

Mensen maken zich ook zorgen over de jaarwisseling in Sydney. Jaarlijks wordt dit gevierd met een grote vuurwerkshow, maar er geldt wel een vuurverbod in de deelstaat. Lokale autoriteiten besluiten dat het afgelasten van dit evenement geen voordelen voor gedupeerden meebrengt, maar maken wel honderdduizenden Australische dollars vrij om te helpen, evenals hulpmiddelen en -diensten.

Duizenden mensen vluchten naar stranden

Rond de jaarwisseling begint het gevaar ook te dreigen voor de zuidelijke deelstaat Victoria. Een gebied half zo groot als België wordt geëvacueerd. Om de vuurzee in het binnenland te ontvluchten, begeven veel mensen zich naar de kust.

Ruim vierduizend mensen moeten Oudejaarsdag doorbrengen op het strand, terwijl de lucht donkerrood kleurt door de dikke rook. Het Australische leger rukt met schepen en helikopters uit om mensen weg te halen, nadat ze al meerdere nachten op de stranden hebben doorgebracht.

Zondag 5 januari worden de weersomstandigheden iets beter en krijgt de brandweer even de tijd om op adem te komen. Echter staat er voor de opvolgende week weer hitte in het vooruitzicht. Daarnaast was de korte koelte niet genoeg om de honderden branden te blussen. Inmiddels zijn duizenden woningen verwoest en is ruim 5 miljoen hectare natuur verloren gegaan.