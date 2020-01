De uitvaart van de Iraanse generaal Qassem Soleimani is uitgesteld, nadat volgens Iraanse staatsmedia zeker 40 mensen omkwamen door vertrapping. Zeker 213 anderen zouden gewond zijn geraakt.

Op sociale media zijn beelden te zien van tientallen mensen die levenloos op de weg liggen, terwijl hulpverleners zich bezighouden met reanimaties. Volgens staatsmedia vond de verdrukking plaats in Kerman, waar Soleimani begraven zou worden.

Het is onduidelijk waarom de verdrukking plaatsvond. Een nieuw tijdstip voor de uitvaart wordt op een later moment aangekondigd.

Soleimani kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse raket, die het voertuig waarin hij bij de luchthaven van Bagdad reed opblies. Door de aanval zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran verder opgelopen.

De Iraanse regering zweert wraak voor de dood van Soleimani, terwijl de VS dreigt met aanvallen op 52 Iraanse doelwitten, inclusief cultureel erfgoed, als de Iraniërs vergeldingsacties uitvoeren.

Volgens het Witte Huis bereidde Soleimani aanvallen op Amerikaans personeel en Amerikaanse belangen voor. President Trump liet weten dat hij opdracht gaf de Iraanse generaal te doden om oorlog te voorkomen.

Critici stellen dat de bewijzen die vooralsnog voor die stelling zijn geleverd flinterdun zijn. De NAVO is een andere mening toegedaan: de VS legde de overige lidstaten van de verbondsorganisatie maandag achter gesloten deuren uit waarom Soleimani werd gedood. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg liet vervolgens weten dat alle NAVO-landen achter de VS staan in het conflict met Iran.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, noemde de moord op Soleimani dinsdag "staatsterrorisme" in een interview met CNN. "Dit is een daad van aggressie tegen Iran, die neerkomt op een gewapende aanval op Iran, en we zullen daarop reageren. Maar we zullen proportioneel reageren", zei hij.

Atoomakkoord onder dreiging

Iran maakte maandag bekend dat het zich niet meer zal houden aan de bepalingen van het atoomakkoord dat het in 2015 sloot met de VS, de EU en andere grootmachten. Teheran kondigde aan meer centrifuges te zullen inzetten voor verrijking van uranium. De Amerikaanse president Trump trok zijn land al eerder terug uit de nucleaire deal, maar de Europese landen dringen er bij Iran op aan die levend te houden.

Deskundigen zeggen dat Iran niet definitief uit het akkoord is gestapt, maar de deur nog steeds op een kier laat. Het opvoeren van uraniumverrijking is dan wel een stap op de weg naar de ontwikkeling van kernwapens, het is ook een stap die relatief klein is en makkelijk is terug te draaien.

Moord leidt tot grote woede in Irak

Een andere directe consequentie van de moord op Soleimani is grote woede in Irak, waar een sjiitische regering zetelt en Iran veel invloed heeft. Het Iraakse parlement nam zondag een resolutie aan waarin de Amerikaanse schending van de Iraakse soevereiniteit wordt veroordeeld en alle buitenlandse troepen bevel krijgen het land te verlaten.

Soennitische en Koerdisch-Iraakse politici boycotten de parlementaire zitting waar die resolutie werd aangenomen. Zij vrezen instabiliteit en geweld als buitenlandse militairen uit Irak verdwijnen.

Maandag lekte een memo van de Amerikaanse legerleiding in Irak uit, waarin een terugtrekking van alle Amerikaanse militairen werd aangekondigd. Later liet de Amerikaanse regering weten dat die memo slechts een concept was.