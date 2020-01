De Iraanse minister van Buitenlandse zaken Mohammad Javad Zarif krijgt geen visum om in de Amerikaanse stad New York vergaderingen van de Verenigde Naties bij te wonen. Dat zegt Zarif dinsdag bij een toespraak in Teheran, volgens persbureau AP, terwijl de gedode generaal Soleimani in zijn geboorteplaats werd begraven.

Volgens Zarif is de VS "bang dat iemand naar hun land komt en waarheden onthult", schrijft AP. In dezelfde toespraak zei de minister dat Iran plekken die de Amerikaanse aanval op generaal Qassem Soleimani steunen "in vuur en vlam zal zetten".

Zarif wordt niet bij één specifieke vergadering weggehouden, maar zonder visum kan hij geen enkele bijeenkomst in New York bijwonen.

Het hoofdkwartier van de Verenigde Naties is in die Amerikaanse stad gevestigd. Afgevaardigden van lidstaten komen hier bijeen voor onder meer de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Als gastland moet de VS wel buitenlandse afgevaardigden toelaten om dergelijke VN-bijeenkomsten bij te wonen. De VN heeft nog niet op het Amerikaanse besluit gereageerd.

Iran zocht al op vrijdag contact met de Verenigde Naties. VN-ambassadeur Majid Takht Ravanchi beriep zich toen in een brief aan de Veiligheidsraad en secretaris-generaal António Guterres op het recht op zelfverdediging. Volgens Iran is de luchtaanval op generaal Soleimani van vrijdag een voorbeeld van terrorisme en een "grote schending van fundamentele principes voor internationale wetgeving".

Secretaris-generaal Guterres noemde de situatie in het Midden-Oosten tijdens een toespraak maandag "de grootste geopolitieke spanning van deze eeuw". Hij waarschuwde daarbij voor "meer onvoorspelbare acties met onduidelijke gevolgen". Iran heeft wraak gezworen na de dood van de generaal.

Soleimani wordt dinsdag begraven in woonplaats

Soleimani wordt dinsdag begraven in zijn woonplaats Kerman. Iran heeft drie dagen van nationale rouw achter de rug en er zijn verschillende grootschalige processies georganiseerd ter ere van de legerleider.

Soleimani was generaal van de Quds-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG). De Verenigde Staten zien de IRG als terroristische organisatie en doodden Soleimani vrijdagochtend bij een luchtaanval. Daarbij kwam ook de Iraakse commandant Abu Mahdi Al Muhandis om het leven.