Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO bevestigt dat alle 29 lidstaten de Verenigde Staten steunen in het conflict met Iran. Tijdens een spoedvergadering op maandagavond hebben Amerikaanse autoriteiten uitgelegd waarom de Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgebracht.

Stoltenberg zei daarnaast dat de internationale gemeenschap Iraanse steun aan terroristische groeperingen streng veroordeelt. "De NAVO roept Iran op zich te onthouden van gewelddadige acties en verdere provocaties".

Ook de Verenigde Naties reageerden maandag op de spanningen in het Midden-Oosten. Secretaris-generaal António Guterres noemde de situatie "de grootste geopolitieke spanning van deze eeuw". Hij waarschuwde voor meer "onvoorspelbare acties met onduidelijke gevolgen, die ernstig risico lopen om uit de hand te lopen".

Het land van president Hassan Rouhani zwoer wraak na de dood van Soleimani. De uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran van de hooggeplaatste generaal werd maandag door miljoenen Iraniërs bijgewoond, aldus Iraanse staatsmedia. Rouhani greep de gelegenheid aan om de Amerikaanse president Trump te waarschuwen om "Iran niet uit te dagen".

Enorme massa's mensen wonen de uitvaart van Qassem Soleimani bij in Teheran (Foto: Reuters).

Irak wijst buitenlandse troepen naar uitgang, VS maakt zich klaar voor vertrek

Ook de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi wil de situatie de-escaleren en heeft buitenlandse troepen opgeroepen het land te verlaten. Dat deed hij in navolging van het Iraakse parlement, dat zondag al een resolutie aannam die buitenlandse militairen beval te vertrekken.

Doordat het om een niet-bindende resolutie ging, zaten daar nog geen directe gevolgen aan voor de bijvoorbeeld vijfduizend Amerikaanse militairen. De Iraakse regering is opgeroepen om actie te ondernemen, maar wordt door een demissionaire status enigszins gelimiteerd.

De Verenigde Staten heeft maandag op de wensen van Mahdi en het Iraakse parlement gereageerd door troepen in het land te verplaatsen. "Hiermee bereiden wij ons voor op een mogelijke terugtrekking uit Irak. De internationale gemeenschap respecteert de wensen van Irak", aldus brigadier-generaal William Seely

Mahdi sprak maandag met diverse wereldleiders over de situatie in zijn land. Zo zou hij in gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zijn vertrekwens voor buitenlandse krijgsmachten hebben uitgesproken. Tegenover Le Drian bevestigde Mahdi eveneens dat er wetsvoorstellen in de maak zijn om dat idee te realiseren.