Voormalig veiligheidsadviseur John Bolton van de Amerikaanse president Donald Trump zegt bereid te zijn om te getuigen als hij door de Senaat gedagvaard wordt, laat hij maandag in een verklaring weten.

Bolton, die het Witte Huis in september verliet, zegt dat hij zijn besluit zorgvuldig heeft overwogen. Hij weigerde zijn beslissing verder toe te lichten. Eerder weigerde Bolton om te getuigen voor het Huis van Afgevaardigden in het impeachmentonderzoek. Dat Huis stemde in december in met de afzetting van Trump.

De daadwerkelijke rechtszaak zal zich naar verwachting later deze maand gaan afspelen in de Senaat. Daarvoor wil fractievoorzitter Chuck Schumer van de Democraten in de Senaat dat vier huidige en voormalige leden van Trumps kabinet komen getuigen, onder wie Bolton.

Mitch McConell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, is tegen dit plan van de Democraten en is van mening dat het Huis van Afgevaardigden de getuigenissen had moeten afdwingen en dat het niet de taak van de Senaat is dit alsnog te doen.

Bolton was al Trumps derde veiligheidsadviseur die moest opstappen. Eerder moesten Herbert McMaster en Michael Flynn al het veld ruimen. Volgens Trump was zijn regering het niet eens met veel suggesties die Bolton deed. Na zijn vertrek maakte Bolton bekend dat hij een boek schrijft over zijn werkzame periode onder Trump.