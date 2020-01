Een Indonesische man is maandag in het Verenigd Koninkrijk tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan 159 seksuele misdrijven, waaronder 136 verkrachtingen.

De 36-jarige Reynhard Sinaga werd door de rechter een "kwaadaardig seksueel roofdier dat nooit veilig kan worden vrijgelaten" genoemd. De levenslange straf moet minstens dertig jaar in de cel omvatten, luidde het vonnis tegen hem, meldt de BBC.

Het Britse openbaar ministerie noemt hem "de verkrachter die het vaakst toesloeg in de Britse juridische geschiedenis".

Sinaga lokte zeker 48 mannen naar zijn appartement in Manchester, door ze buiten nachtclubs te benaderen en een drankje aan te bieden of te zeggen dat zij bij hem thuis een taxi konden bestellen. Daar werden ze door hem gedrogeerd en misbruikt. De Indonesiër filmde de verkrachtingen. Hij kickte er volgens de aanklagers vooral op heteroseksuele mannen tot slachtoffer te maken.

Hij liep in 2017 tegen de lamp, toen een van zijn slachtoffers weer bij bewustzijn kwam tijdens een verkrachting. Het slachtoffer wist Sinaga van zich af te houden en de politie te bellen. Agenten vonden honderden uren aan misbruikvideo's op Sinaga's telefoon.

De postdoctorale student zit al een levenslange straf met een minimale celstraf van twintig jaar uit voor vergrijpen die in twee vorige rechtszaken werden behandeld, een in 2018 en een in de lente van vorig jaar.

In totaal werden er vier aparte rechtszaken tegen Sinaga gevoerd, waarin de Indonesiër schuldig werd bevonden aan 136 verkrachtingen, veertien aanrandingen en een geval van mishandeling door middel van penetratie.

Vermoedelijk meer slachtoffers

De Britse politie verdenkt hem ervan nog meer mensen te hebben misbruikt. De misdrijven waarvoor hij is veroordeeld, vonden allemaal tussen januari 2015 en juni 2017 plaats, maar Sinaga was waarschijnlijk langer actief.

"We vermoeden dat hij zijn misdaden in een periode van tien jaar heeft gepleegd", zei assistent-commissaris Mabbs Hussain. "De informatie en het bewijs waar we ons op baseren, zijn grotendeels afkomstig van trofeeën die hij van zijn slachtoffers bewaarde."

Rechercheurs zeggen dat ze zeventig van Sinaga's slachtoffers hebben geïdentificeerd. Ze roepen anderen die vermoeden dat ze door de Indonesiër zijn misbruikt op zich te melden.