Juan Guaidó, oppositieleider en zelfbenoemd interim-president van Venezuela, is zondag (lokale tijd) de toegang ontzegd tot het parlementsgebouw. De politicus kon hierdoor niet bij de stemming voor de parlementsvoorzitter zijn, een functie die hij voorheen bekleedde.

Guaidó poogde nog over een hek te klimmen, maar is uiteindelijk tegengehouden door de Venezolaanse veiligheidstroepen.

Uiteindelijk heeft zijn oppositiepartij zelf een onofficiële stemming georganiseerd. Hierin kwam Guaidó als winnaar naar voren, wat niet mocht baten. De Venezolaanse president Nicolás Maduro maakte kort na het incident bekend dat het land "een nieuwe leider van het parlement heeft gekozen". Volgens Maduro is Luis Parra de nieuwe voorzitter.

Op Twitter laat Guaidó weten dat hij de hoop niet verliest. De zelfbenoemde interim-president probeert sinds ruim een jaar de bevolking achter zich te krijgen in zijn strijd om Maduro af te zetten. Het land kampt met een ernstige economische crisis en hyperinflatie, waardoor veel inwoners dagelijkse benodigdheden niet kunnen aanschaffen.

69 Oppositieleider Venezuela beklimt hek van parlement

Couppoging ging uit als een nachtkaars

De situatie zorgt ervoor dat Guaidó kan rekenen op flinke aantallen volgelingen. Echter, bij een machtsgreep vorig jaar bleek hij nog niet de benodigde steun van het leger te hebben. De couppoging ging dan ook uit als een nachtkaars.

De oppositieleider heeft een groot aantal landen achter zich staan, waaronder Nederland. Buitenlandminister van de VS Mike Pompeo heeft in een eerste reactie op de gebeurtenissen gezegd dat Guaidó herkozen is en spreekt zich uit tegen het regime van Maduro.