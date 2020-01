De allesverwoestende bosbranden in Australië houden het land in zijn greep. Hoe is het om deze alsmaar groter wordende natuurramp van dichtbij mee te maken? NU.nl sprak drie Nederlandse ooggetuigen.

'Je ziet grote vuurtornado's ontstaan' Wie: Frank Versteegh (foto)

Waar: Sydney, Wagga Wagga

Frank Versteegh, een Nederlandse piloot en kunstvlieger, is drie weken geleden naar Australië afgereisd. Hij test er een auto uit, waarmee hij uiteindelijk een reis door Afrika gaat maken.

Tijdens ritten van honderden kilometers lang heeft Versteegh de verwoestende kracht van de bosbranden van dichtbij meegemaakt. "Het geeft een verschrikkelijk naar beeld als je door de getroffen gebieden rijdt. De omgeving is te vergelijken met een maanlandschap."

Langs de weg heeft de kunstvlieger spannende situaties meegemaakt. "Je hebt bossen met blue gum trees (eucalyptusbomen, red.), die vol zitten met olie", vertelt Versteegh. "Als die in de brand vliegen, dan zie je onwijs grote vuurtornado's ontstaan."

Door de bosbranden had Frank Versteegh op de weg weinig zicht. (Foto: Frank Versteegh)

'Brandweer komt niet toe aan het echte blussen'

Versteegh heeft de kans gehad om helikopterpiloten te spreken over hun werkzaamheden. De meesten komen volgens hem uit Amerika en worden ingezet om de Australische brandweer en woningen te beschermen.

"Af en toe worden er om strategische redenen zones geblust, maar omdat het vuur zich zo snel verspreidt, komt de brandweer aan het echte blussen niet toe."

Volgens Versteegh is het daarom de hoogste tijd dat er vanuit de hele wereld gedoneerd wordt om Australië te helpen. "Het is een ramp van wereldomvang." Een deel van de lokale bevolking heeft volgens hem de hoop in de overheid inmiddels verloren. "Die 20 miljoen dollar voor blusvliegtuigen had de premier ook een maand geleden al kunnen vrijgeven."

'Het begint iedereen te raken' Wie: Wendy van Dijck

Waar: Sydney

Wendy van Dijck verhuisde tien jaar geleden met haar partner naar Australië. Haar zoons, Max (5) en Tim (4), zijn in het land geboren.

Van Dijck woont in Sydney. Ondanks dat haar huis relatief ver van de bosbranden staat, moet ze overdag en 's nachts regelmatig de ramen en deuren gesloten houden.

"Verhalen van kindjes uit Max' kleuterklas die geëvacueerd werden op Oudejaarsavond of van wie het vakantiehuis compleet is weggevaagd, brengen het heel dichtbij", zegt Van Dijck. "Het is een heel groot gebied dat in lichterlaaie staat. Kortom: het begint iedereen te raken."

De lucht boven de woning van Van Dijck kleurt oranje. (Foto: Wendy van Dijck)

Australische overheid legt waterrestricties op

De bosbranden hebben een grote impact op het leven van het gezin. Op dagen met veel rook kunnen ze helemaal niet naar buiten. "Ik ben extra gevoelig voor allergie en stof en spoel mijn neus twee à drie keer per dag. Mensen met zware astma of hartcondities kunnen helemaal niet naar buiten."

Ook heeft de overheid waterrestricties opgelegd. "We mogen bijvoorbeeld de planten alleen water geven met een emmer. En mocht de droogte aanhouden, dan komen er nog meer restricties bij."

De afgelopen dagen was de luchtkwaliteit relatief goed in Sydney. "Er viel zelfs wat regen. Niet veel, maar alles is welkom."

Sinds de bosbranden zijn er in de media beelden te zien van dieren die wanhopig op zoek zijn naar beschutting of water. Ook Van Dijck krijgt een klein deel van het dierenleed mee. "We hebben grote hagedissen bij ons in de tuin. Een week geleden sloeg er één met zijn poot tegen onze deur aan. Het arme dier wilde naar binnen."

'Het was verschrikkelijk om te zien' Wie: Linda Koster

Waar: Sydney, Melbourne

Linda Koster uit Maastricht is bezig met, zoals ze het zelf beschrijft, de reis van haar leven. Door een oogziekte kan ze elk moment blind worden, dus wilde ze zo snel mogelijk Australië bezoeken.

Koster is al enkele maanden onderweg en is geschrokken van de ravage die ze is tegengekomen. Omdat ze door de stof die vrijkomt bij de bosbranden last kreeg van haar longen, besloot ze vanuit Sydney naar Melbourne te reizen.

"Er waren door de bosbranden verschillende wegen afgesloten. Ik wilde niet ingesloten raken door het vuur, dus ik heb in plaats van de bus het vliegtuig gepakt." Vanuit de lucht zag ze hoe grote delen van het land in brand staan. "Het was verschrikkelijk om te zien en maakte veel indruk op me."

Vanuit het vliegtuig nam Linda Koster een foto van de rookontwikkeling door de bosbranden. (Foto: Linda Koster)



Vrijwilligerswerk bij de brandweer van Melbourne

Aan haar reis houdt Koster een dubbel gevoel over. Aan de ene kant geniet ze van de toeristische activiteiten, maar er staan haar ook minder leuke dingen bij. Vrienden hebben bijvoorbeeld hun boerderij verloren aan de bosbranden. "Ze zijn niet alleen hun farm kwijt, maar ook hun hele leven."

Om te kunnen helpen, is Koster vrijwilligerswerk bij de brandweer van Melbourne gaan doen. "Je kan niet helpen met blussen, daar moet je natuurlijk een diploma voor hebben. Wel heb ik de brandweerkazerne kunnen helpen bij het klaarmaken van eten voor de brandweerlieden en bij het sorteren van donaties."

Vrijdag vertrekt Koster naar Nieuw-Zeeland omdat ze, ook in Melbourne, veel last heeft van de vervuilde lucht. "Ik las dat de gletsjers in Nieuw-Zeeland bruin zijn geworden van al het stof, maar ik denk en hoop dat de lucht daar minder erg gaat zijn."