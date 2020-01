De Amerikaanse president Donald Trump dreigt Irak met sancties nadat het Iraakse parlement heeft ingestemd om de Amerikaanse troepenmacht weg te sturen die in het land is gestationeerd. Als dat gebeurt, moet Bagdad de kosten van de luchtmachtbasis betalen, aldus Trump.

"We hebben een buitengewoon dure luchtmachtbasis daar die miljarden dollars heeft gekost. Wij gaan daar niet weg voordat zij dat bedrag hebben terugbetaald", aldus de president zondag tegen journalisten tijdens een vlucht met Air Force One. "Als Irak ons vraagt om te vertrekken, en we gaan niet als vrienden uit elkaar, dan leggen we sancties op waarbij die tegen Iran nog vriendelijk lijken".

Zaterdag dreigde Trump nog met uitgebreide sancties tegen Iran als dat land de dood van generaal Iraanse generaal Qassem Soleimani zou vergelden.

Internationale coalitie schort strijd tegen IS op

Het wetsvoorstel vanuit het Iraakse parlement om de Amerikaanse troepenmacht weg te sturen wordt pas definitief wanneer de premier het ondertekent, maar die heeft aangegeven dit te zullen doen.

In Irak is het Amerikaanse leger sinds 2014 aanwezig voor de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Momenteel zijn er zo'n 5.000 Amerikaanse militairen in het land, die hoofdzakelijk het Iraakse leger trainen.

Minuten nadat de uitslag van de stemming in het parlement aangekondigd werd, bleek dat de internationale coalitie de strijd tegen IS tijdelijk opschort. De troepen zullen zich concentreren op het beschermen van Amerikaanse, Britse en andere troepen in Iraakse basissen.

De ontwikkelingen volgen na een tumultueus weekend in het Midden-Oosten, nadat de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani, een hoge Iraakse militieleider en zes anderen vrijdag gedood werd bij een Amerikaanse droneaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Na de droneaanval staan de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Iran op het scherpst sinds de Islamitische Revolutie in 1979 en worden er onderling bedreigingen uitgewisseld.

Premier wil Amerikaanse troepen wegsturen

In Irak zijn zowel voor- als tegenstanders van Soleimani verontwaardigd dat de onaangekondigde droneaanval plaatsvond op Iraaks grondgebied en door het vooruitzicht dat het land wederom een nieuw conflict ingesleept wordt.

Interim-premier Adel Abdul Mahdi riep het Iraakse parlement eerder op om een einde te maken aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak, "ondanks de interne en externe moeilijkheden waarmee we te maken hebben", zei Mahdi.

Het Iraakse parlement toont momenteel een buitengewone eensgezindheid. In het land is het al maandenlang onrustig wegens gewelddadige protesten tegen de regering.

Coalitie schort strijd tegen IS op

De door de VS geleide internationale coalitie liet zondag weten dat het de operaties tegen IS opschort om hun militairen op Iraakse basissen beter te kunnen beschermen.

Tussen Iran en de Verenigde Staten gaan de bedreigingen sinds de droneaanval over en weer. Gevreesd wordt dat de legerbasissen van de Amerikanen en bondgenoten in de regio doelwit zullen zijn van represailles.

De Amerikaanse president Donald Trump verdedigde de liquidatie van Soleimani met het argument dat hij een aanval beraamde op Amerikaanse belangen. Trump zei een oorlog te willen voorkomen, niet starten.