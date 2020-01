Het Iraakse parlement heeft gestemd voor het wegsturen van de in het land gestationeerde Amerikaanse troepenmacht. Het wetsvoorstel wordt pas definitief wanneer de premier het ondertekent, maar die heeft aangegeven dit te zullen doen.

In Irak is het Amerikaanse leger sinds 2014 aanwezig voor de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Momenteel zijn er zo'n 5.000 Amerikaanse militairen in het land.

De stemming in het Iraaks parlement volgt na een tumultueus weekend in het Midden-Oosten, nadat de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani, een hoge Iraakse militieleider en zes anderen vrijdag gedood werd bij een Amerikaanse droneaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Na de droneaanval staan de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Iran op het scherpst sinds de Islamitische Revolutie in 1979 en worden er onderling bedreigingen uitgewisseld.

Premier wil Amerikaanse troepen wegsturen

In Irak zijn zowel voor- als tegenstanders van Soleimani verontwaardigd dat de aanval plaatsvond op Iraaks grondgebied en door het vooruitzicht dat het land wederom een nieuw conflict ingesleept wordt.

De interim-premier Adel Abdul Mahdi deed een oproep aan Iraakse parlementariërs om een einde te maken aan de overeenkomst die de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land mogelijk maakt voor de strijd tegen IS.

"Ondanks de interne en externe moeilijkheden waarmee we te maken hebben, blijft dit het beste voor Irak wat betreft principes en de praktijk", zei premier Mahdi.

Ondertussen toont het Iraakse parlement, dat al lang worstelt met het vormen van een nieuwe regering, buitengewone eensgezindheid.

Maandenlang is het in Irak onrustig wegens massale protesten tegen de corruptie van de regering en onder meer groeiende Iraanse invloed in Irak. Uiteindelijk moest premier Mahdi hierdoor opstappen. Hij blijft nu aan als interim-premier, totdat er een nieuwe regering gevormd kan worden.