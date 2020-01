Door een aanval op een militaire academie in de Libische hoofdstad Tripoli zaterdagavond zijn 30 mensen om het leven gekomen en 33 mensen gewond geraakt, meldt het Libische Ministerie van Gezondheid zondag.

De aanval op de militaire academie zondag zou een luchtaanval zijn volgens de Libische regering. Minister van Gezondheid Hamid bin Omar liet aan persbureau Reuters weten dat het dodental mogelijk nog gaat stijgen.

In de afgelopen weken heeft Tripoli steeds meer te maken gekregen met luchtaanvallen en bombardementen. Premier Fayez Al Sarraj probeert de hoofdstad uit handen te houden van de Krijgsheer Khalifa Haftar.

Haftar is de leider van het Libische Nationale Leger (LNA), die de macht over zou willen nemen in het land. Naar eigen zeggen wil hij "extremisten verslaan die banden hebben met de terroristische organisatie Al Qaeda".

De krijgsheer controleert het oostelijke deel van Libië en gaf in april het bevel om Tripoli te veroveren en de internationaal erkende regering van Al Sarraj opzij te zetten. Sindsdien zijn er rondom de stad hevige gevechten, waarbij zowel Haftar als de gevestigde regering luchtaanvallen inzet.

Turkije stemt in met militaire steun voor Libische regering

Turkije stemde op 2 januari in met militaire steun voor de internationaal erkende regering van Libië, nadat premier Al Sarraj om hulp zou hebben gevraagd aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De regering van Libië wil dat krijgsheer Haftar vaoor het Internationaal Gerechtshof moet verschijnen wegens misdaden tegen de mensheid. De regering wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties samenkomt om deze vermeende misdaden te bespreken.

Als reactie op de aanval zouden regeringstroepen een luchtaanval hebben uitgevoerd op een vliegveld dat onder controle van Haftar is. Dat vliegveld ligt op ongeveer 159 kilometer van Tripoli.