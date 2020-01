Een auto is zaterdagnacht ingereden op een groep Duitse toeristen in provincie Zuid-Tirol in het noorden van Italië, melden verschillende Duitse media. Daarbij zijn zes mensen om het leven gekomen, elf mensen raakten gewond.

De bestuurder reed rond 1.00 uur 's nachts in op de groep jonge toeristen bij de plaats Bruneck. Volgens Italiaans persbureau Ansa was de bestuurder in beschonken toestand. De bestuurder heeft de aanrijding overleefd en ligt op dit moment in het ziekenhuis voor onderzoek. De politie gaat ervan uit dat het een ongeval is en dat er geen opzet in het spel is.

De zes mensen overleden op de plaats van het ongeval. De elf andere gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, drie van hen verkeren nog in levensgevaar. Eén jonge vrouw moest per helikopter worden overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck.

Waarschijnlijk waren de jongeren in Zuid-Tirol vanwege de wintersport, waar het gebied om bekend staat. Alle personen moeten nog geïdentificeerd worden omdat zij niet allemaal een identiteitsbewijs bij zich hadden of elkaar kenden.