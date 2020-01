Zeker 36 mensen zijn omgekomen nadat vrijdagavond een toeristische pension in aanbouw in de kustplaats Kep in Cambodja instortte, bevestigen Cambodjaanse autoriteiten zondag.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de abrupte ineenstorting van het gebouw.

Tientallen mensen die bezig waren met de bouw van het pension van zeven verdiepingen raakten tijdens de instorting bekneld onder het puin. Reddingsoperaties om hen te bevrijden hebben twee dagen geduurd. Zondag concludeerden Cambodjaanse autoriteiten dat 36 mensen zijn omgekomen en dat er 23 mensen gewond zijn geraakt.

Onder de doden zijn onder meer zes kinderen en veertien vrouwen. Hoe en waarom er kinderen op de werkplaats waren wilden de autoriteiten niet zeggen. Wel zijn de eigenaren van het gebouw, een Cambodjaans echtpaar, opgepakt voor ondervraging.

Zes maanden geleden kwamen er ook al 28 mensen om het leven nadat een Chinese bouwplaats in de Cambodjaanse provincie Preah Sihanouk instortte. Toen zijn zeven mensen opgepakt voor doodslag en ontsloeg de provincie veiligheidsambtenaren die het risico van de bouwplaats niet goed hadden ingeschat.