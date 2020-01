Door een koele wind en lichte regen heeft de brandweer in het zuidoosten van Australië op zondag even de tijd om bij te komen. Op zaterdag is een dode gevallen door de aanhoudende bosbranden, maar door massale evacuaties is erger voorkomen.

Op zaterdagavond lokale tijd bracht een zuidenwind de temperatuur terug van ver boven de veertig graden en in de kustgebieden van New South Wales valt een lichte regen. Volgens de brandweer is dat echter niet genoeg om de meer dan tweehonderd brandhaarden onder controle te krijgen. Na het weekend keert het hete weer terug.

Ondanks de koele lucht wordt het plaatsje Eden, 478 kilometer ten zuiden van Sydney met ongeveer 3.000 inwoners, momenteel door het vuur bedreigd. Autoriteiten hebben de inwoners opgedragen om de plek zo snel mogelijk te verlaten.

Zaterdag was een "verschrikkelijke dag"

Zaterdag was volgens brandweercommandant Shane Fitzsimmons een "verschrikkelijke en verschrikkelijk moeilijke dag" geweest. Op diverse fronten werd het vuur bestreden, maar de verzengende hitte en harde wind maakte dat moeilijk.

Een 47-jarige man is zaterdag om het leven gekomen toen hij het huis van een vriend wilde beschermen. Daarmee komt het dodental door de bosbranden op 24 slachtoffers te staan. Zaterdag raakten ook vier brandweermensen gewond.

De autoriteiten van de provincies New South Wales en Victoria schatten dat meer dan honderd woningen zijn verwoest. Doordat de bevolking verplicht werd om te evacueren heeft het niet geleid tot verlies van mensenlevens.

Zondag zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Politie en het leger werken samen om hulpgoederen te bieden en om mensen te evacueren die al dagenlang vastzitten in kustplaatsen die omringd zijn door de vuurzee.

Brandweercommandant verrast door inzet reservisten

Zaterdag maakte de Australische premier Scott Morrison bekend dat hij drieduizend reservisten wil inzetten om een einde te maken aan de gigantische bosbranden die zijn land al sinds november teisteren. Deze stap verraste brandweercommandant Fitzsimmons die het nieuws via de media moest vernemen. Hij is dankbaar voor de hulp, maar het wordt logistiek erg lastig, zo zei hij tegen de Australische zender ABC.

Morrison stuurt verder een van de grootste Australische amfibische transportschepen, de HMAS Adelaide, naar stranden aan de Australische oostkust. Duizenden mensen moeten geëvacueerd worden omdat zij ingesloten werden door de vlammenzeeën.

66 Australiërs en toeristen schuilen op strand voor bosbranden

Daarnaast wordt 20 miljoen Australische dollar (omgerekend zo'n 12,5 miljoen euro) uitgetrokken om vier extra blusvliegtuigen te huren.

"Deze beslissing zorgt voor meer voeten aan de grond, meer vliegtuigen in de lucht en meer schepen in zee", aldus Morrison.

De premier kreeg de laatste tijd veel kritiek te verduren vanuit oostelijke staten in het land. Inwoners vinden dat Morrison niet snel genoeg de knip heeft getrokken om de bosbranden te bestrijden. Ruim 5 miljoen hectare natuur zou al verloren zijn gegaan.